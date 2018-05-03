LG G7 ThinQ'daki Sürpriz Kamera Özelliği: Olacağını Tahmin Etmiyorduk!

Haberlerimizi takip ediyorsanız LG‘nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonunu duyurduğunu kesinlikle biliyorsunuzdur. Muhtemelen G7 ThinQ adını ve birçok sızıntı haberini de bu siteden okudunuz. Süper parlak bir ekranın ve çift kamera kurulumunun korunduğunu biliyorsunuz. Bunları herkesten önce Cepkolik sayesinde ilk öğrendiğiniz için övünmeye hakkınız olduğunu da biliyorsunuz.

Ama muhtemelen sizin gibi bizim de bilmediğiniz şey LG G7 ThinQ‘un HDR10 videolarını kaydedebilmesidir.

HDR10 nedir diye soranlar elbet vardır. Daha geniş bir renk yelpazesini yeniden üretebilen bir video formatıdır, en parlak beyazlar ve gösterilebilecek en koyu siyahlar arasında daha büyük bir fark gösterir. Daha gerçekçi video reprodüksiyonu ile tasarlanmıştır. HDR10 video, Netflix gibi hizmetler aracılığıyla da kullanılabilir yada HDR10 özellikli bir cihazla (uyumlu bir TV veya akıllı telefon gibi) çeşitli özelliklerden faydalanabilirsiniz.

Ama biz konuyu dağıtmadan LG G7 ThinQ‘a geri dönelim.

HDR10 videoları nasıl çekeceğiz?

Eh, bu seçenek şu an pek belli değil. Ancak manuel video modu etkin olduğunda ayarlar menüsünde bulunabilir. HDR10 video geçişi varsayılan olarak devre dışı çünkü büyük olasılıkla kayıt şu anda uyumluluk sorunlarına neden olabilir. Örneğin desteklemeyen bazı uygulamaların eriştiği yerlerde veya uyumsuz bir cihazda oynatıldığında sorun çıkarabilir. Video, saniyede 400 MB’lık bir alan kapladığı gerçeğini kabul ederseniz 4K çözünürlüğe kadar kayıt yapabilir.

Kayıt için LG G7 ThinQ, HDR10 video kaydı yapabilen ilk telefon değil. Bu yılın başlarında Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact da anakartta aynı özellikler ile piyasaya çıktı.