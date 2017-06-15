LG G7 ve V30 Beklenenden Daha Erken Gelebilir!

LG, Güney Kore’den yeni bir rapora göre, bir sonraki G ve V serisi amiral gemilerini normalden daha erken tanıtabilir. V30’un bu yılın ağustos ayında geleceği söylenirken, G7 modeli 30 Ocak 2018‘de piyasaya sürülecek.

Bununla birlikte resmi olarak, LG, şu ana kadar bir şey yapmayı taahhüt etmiyor. Bir şirket sözcüsü, “yaklaşmakta olan telefonların tanıtım takviminde hiçbir şey kararlaştırılmadı” dedi.

Raporda ayrıca, her iki telefonun da bir OLED ekranı olacağı belirtiliyor. V30‘un Snapdragon 836 chipset tarafından çalıştırılması beklenirken, G7’in Snapdragon 845 ile birlikte geleceği söyleniyor.