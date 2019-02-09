LG’nin akıllı telefon dünyasında bir türlü istediği yere gelemediğini söylemek yanlış olmaz. Marka her sene yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının tanıtımını gerçekleştiriyor ancak satış rakamları bir türlü istenen düzeye ulaşamıyor. LG G6 akıllı telefonlarında yaşanan yıkımı düşünecek olursak, LG G7 ve sonrasında gelen telefonlarla durumun biraz daha toparlandığını söyleyebiliriz.

Tüm bunlar bir yana markanın yeni akıllı telefonları için de hazırlıklarına çoktan başladığını görüyoruz. Üstelik bu kez durumu tersine çevirme çabaları var. Bunu başarmak için piyasaya sürülmesi beklenen LG G8 akıllı telefonları için sürekli bir bilgi akışı da gelmeye başladı. Son olarak görseller ortaya çıktı.

LG G8 Tasarımı Nasıl Olacak?

LG G8 akıllı telefonlarının tasarım kısmında nasıl bir yapıya sahip olacağı çok uzun süredir merak ediliyor. Telefonlar için paylaşılan bazı render görselleri zaten ortaya çıkmıştı. Fakat ortaya çıkan bu render görselleri yeni akıllı telefonların tasarımını doğrulamamıştı. Tam tersine marka tarafından da konu hakkında yalanlama gelmişti.

Tasarımın LG G7 akıllı telefonlarından oldukça farklı olacağı ve bu paylaşılan görsellerin gerçeği yansıtmadığı konusunda bilgiler ortaya atılmıştı. Yeni akıllı telefonlar için paylaşılan bu bilgiler bir yana kısa bir süre sonra canlı görsellerde paylaşıldı.

LG G8 için paylaşılan yeni görsellere göre akıllı telefonlarda yine standartlaşan bir tasarıma yer verilecek. Arka kısımda yan yana bir şekilde sıralanmış olan kameraları göreceğiz. Çift kameranın kullanılacağı akıllı telefonun yan yana sıralanmış olan kameralarının tam orta kısmında bir flaş ışığı yer alacak.

LG V akıllı telefonlarında benimsenmiş olan tasarıma oldukça benzer bir tasarım göreceğimiz kesin. Bu kısımda çok önemli değişiklikler olmayacak gibi duruyor. Yine kameraların dışında kalan kısımda da benzeri bir parmak izi sensör yerleşiminin yer aldığını görmek mümkün olacak.

Parmak izi sensörleri kameranın hemen altında karşımıza çıkacak. Diğer serilerde yer verilen parmak izi sensörlerine göre biraz daha geniş bir parmak izi sensörüne yer verileceğini de eklemek gerekiyor. Yeni akıllı telefonların bu konuda biyometrik güvenlik önlemlerinde bir fark sunabileceği düşüncesi de yok değil.

Arka kapak tasarımını bırakıp ön kısma geçtiğimiz zaman da çok önemli değişiklikler bizi karşılamayacak. Ön kısımda da yine çentikli ekran tasarımı karşımıza çıkacak. Üst kısımda yer alan çentik bölümü biraz daha küçültülmüş olacak ancak yine çentik alanını göreceğiz. Muhtemelen geri kalan kısımlarda çok önemli bir değişiklik söz konusu olmayacak. LG G8 akıllı telefonları için sunulan değişiklikler şu an için böyle gözüküyor. Yeni model hakkında detaylar gelmeye devam ettikçe paylaşmaya devam edeceğiz.