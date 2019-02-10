Akıllı telefonlarda yeni bir yarış söz konusu olacak. Bu sene düzenlenecek olan MWC 2019 fuarı sonrasında çok iddialı akıllı telefonlar ortaya çıkacak. Amiral gemisi akıllı telefon modelleri yenilenecek. Bu kez yenilenen amiral gemisi akıllı telefonların çok daha iddialı ve çok daha güçlü akıllı telefonlar olduğunu görmek mümkün olacak. Bu modellerden birisi de LG G8 akıllı telefonları olacak.

LG’nin akıllı telefon pazarında bir türlü elde etmeyi başaramadığı prestiji yakalamayı sağlayacak olan yeni akıllı telefonların, detayları da ne kadar iddialı bir model üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Sadece tasarım ya da teknik kısımda değil fiyat kısmında da önemli adımlar atılacak.

LG G8 Fiyatları Nasıl Olacak?

LG G8 akıllı telefonlarının en büyük farkı işlemciler olacak. LG bir kez yaptığı hatayı tekrar etmeyecek ve bu seride yine en son nesil amiral gemisi işlemciler kullanılacak. Tabii ki üzerinde durulan işlemci modelleri Snapdragon 855 serisi. 7 nm üretim sürecinin son gemilerinden biri olan Snapdragon 855 işlemcilerinin fark yaratacak şekilde performans artışı getirmesi bekleniyor.

Sadece işlemcilerin sağladığı güç değil, bunun yanında RAM bellek miktarı kısmında da yenilemeler yapılacak. 6 GB RAM bellek miktarıyla beraber gücünü destekleyecek olan LG G8 akıllı telefonlarının ToF destekli özel bir arka kamera sisteminin bulunduğunu da görmek mümkün olacak.

Tüm bu detaylar ve yüz tanıma artısı gibi artılar öne çıkacak ancak tüm bunların dışında en çok konuşulan kısımların başında fiyat gelecek. Ortaya çıkan yeni bilgiler LG G8 akıllı telefonlarının fiyat aralığının iddialı bir seviyede olacağını gösteriyor. Kanada listelerinde ortaya çıkan bilgilere göre LG G8 akıllı telefonları 900 dolar satış fiyatıyla karşımıza çıkacak.

900 dolar satış fiyatının ülkemizde ise 4800 TL gibi bir karşılık bulduğunu görmek mümkün olacak. Ülkemiz amiral gemisi akıllı telefon fiyatlarını düşünecek olursak, bu fiyatın satışları arttıracağını söyleyebiliriz. Şimdilik yeni akıllı telefonların fiyatlarının resmi olmadığını da ekleyelim.

Yeni akıllı telefonların fiyatlarının netlik kazanacağı tanıtım ise çok uzak değil. Tanıtım için çok kısa bir süre var. 24 Şubat tarihinde tanıtılmasını beklediğimiz akıllı telefonların tanıtımının yapılmasının hemen ardından tüm detaylara sitemizden yer vereceğiz. Şu an için tanıtım gününü beklemek gerekiyor.