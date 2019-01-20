Akıllı telefon dünyasında var olma çabası içerisinde olan LG, son olarak LG G7 akıllı telefon modelleriyle karşımıza çıkmıştı. Yeni akıllı telefonlarda istenen farkı ortaya koyan marka, söz konusu akıllı telefonlar için güzel haberlerde vermişti. Yapay zeka destekli ve ekran kısmında da tamamen yenilenen LG G7 modellerinin hemen sonrasında ise LG G8 akıllı telefonları gündeme geldi. Fakat geçtiğimiz günlerde paylaşılan bazı görseller LG G8 modelini bekleyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmıştı.

Öyle ki LG G8 render görselleri olduğu iddia edilen görseller, eski akıllı telefonlara göre farklı bir model sunulmadığını göstermekteydi. İşte marka yetkililerinden bu konuda yeni bir açıklama geldi.

LG G8 Bambaşka Bir Tasarımla Gelecek

LG G8 render görselleri olduğu iddia edilen görsellerin yayınlanmasının ardından yeni akıllı telefonların G7 modellerine çok benzediği ortaya çıkmış ve bu yönde birçok yorum yapılmıştı. Bugün ise konu hakkında açıklamayı marka yöneticilerinden biri olan Ken Hong yaptı.

Ken Hong tarafından yapılan açıklama sonrasında yeni akıllı telefonların tamamen başka bir tasarıma sahip olacağı vurgulandı. Buna göre paylaşılan görsellerin gerçeği yansıtmadığı da açıklanmış oldu. Resmi açıklamada yer alan bilgilere göre LG G8 akıllı telefonları eski modele benzer bir tasarımla gelmeyecek.

Eski modele benzer bir tasarım yerine daha yenilikçi bir tasarım kullanılacak. Telefonun render görsellerinde yer alan çentikli tasarımla mı yoksa başka bir tasarım çizgisiyle mi gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor. Sadece render görüntülerinde yer alan tasarımın doğru olmadığı ve bundan çok daha farklı bir tasarımın geleceği vurgulanıyor.

Bunun dışında yeni akıllı telefonların nasıl bir tasarıma sahip olacağını MWC 2019 konferansı kapsamında göreceğiz. Konferans kapsamında yeni akıllı telefonların çok daha iddialı modeller olacağını ve tasarım kısmında çok önemli yenilikleri sunacağını görmek mümkün olacak. Yeni akıllı telefonlar için ortaya çıkacak olan detayları aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik paylaşılan ilk bilgiler bunlar ile sınırlı.