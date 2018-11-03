LG G6 olayından sonra ciddi bir düşüş yaşayan LG, yeni akıllı telefonlarının satışlarını arttırmak için köklü bir dönüşüm geçirdi. LG G7 akıllı telefonlarıyla beraber yapay zeka destekli yeni sisteme geçen markanın, LG V40 akıllı telefonları sonrasında ise dönüşümünü tamamladığını söyleyebiliriz. Hızla yoluna devam eden LG, bu süreçten sonra yeni modellerinde de önemli değişiklikler sunacak. Bu akıllı telefonlardan birisi de LG G8 modeli olacak.

Bir sonrası amiral gemisi akıllı telefon modeli olarak gelecek olan LG G8 akıllı telefonları için ilk bilgiler de gelmeye başladı. Telefonların kılıf görselleri ortaya çıktı. Kılıf görselleriyle beraber çok önemli tasarım detayları da belli olmuş oldu.

LG G8 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Yeni akıllı telefon, satış rakamlarını yükseltmeye yönelik bir çalışmayla beraber gelecek. LG G8 kılıfları olduğu iddia edilen görsellere göre yeni model çift arka kamerayla beraber gelecek. Çift kamera kurulumunun daha dikkat çekici olacağı ve çift kamera alanının biraz daha geniş tutulduğunu görüyoruz. Muhtemelen özel bir kamera sistemi göreceğiz.

Kameraların hemen altında yer alan kısımda ise parmak izi sensörlerine yer verilecek. Bu da demek oluyor ki yeni seri akıllı telefonlarda ekrana gömülü parmak izi sistemi kullanılmayacak. Ekranda parmak izi yerine arka kısımda parmak izi sensörü kullanılacak olursa, olumsuz eleştiriler gelecektir.

LG G8 modelinin kılıf görsellerinde yer alan detaylar bu şekilde. Yeni akıllı telefonların teknik özellikleri kısmında nasıl detaylar sunulacağı konusunda ise çok fazla bir bilgi söz konusu değil. Telefonların teknik özellikleri kısmında ortaya çıkan tek detayın ekran özellikleri olduğunu belirtelim. LG G8 modelinin ekranının 4K çözünürlük değerinde olacağından söz ediliyor.

4K çözünürlük değeriyle beraber ekran teknolojisi kısmında ise LCD panelin karşımıza çıkacağı konusunda bilgiler var. Hem yeni akıllı telefonların fiyatı kısmında hem de diğer teknik özellikleri kısmında çok fazla bilgi elde etme şansımız olmadı. Muhtemelen bundan sonraki süreçte yeni seri akıllı telefonların bilgileri gelmeye başlayacaktır.