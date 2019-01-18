LG’nin beklenen telefonu LG G8 hakkında çok az özellik sızdırılan haberlerce ortaya çıkmıştı. Bu gün ise ilk defa telefonun teknik çizimleri ve konsept tasarımları yayınlandı. Telefonun önümüzdeki ay MWC’de tanıtılması beklenirken, LG hayranlarına bu, büyük bir sürpriz oldu. Paylaşılan bilgiler, telefonun hem görüntülerini hem de 360 derecelik videosunu kapsıyor.

Daha önce ortaya çıkan söylentilerde, LG G8 modelinin katlanabilir akıllı telefon olması bekleniyordu. Ancak konsept tasarımı, kesinlikle katlanabilir bir akıllı telefon olmadığını ortaya çıkardı. Şayet LG, böyle bir şey üzerinde çalışıyorsa, başka bir isim alacak ve tamamen yeni, daha deneysel bir serinin parçası olabilir.

Diğer söylentiler, “takılabilir” ikinci bir ekrana sahip bir LG cep telefonundan bahsetmişti. Ancak bunun, özellikle de böyle bir şey için özel bir bağlantı noktası olmadığı görünen bu telefonda, bununda olması muhtemel görünmüyor.

LG G8 Konsept Videosu ve Görüntüleri 1 - 4

Bununla birlikte, LG G8’in sahip olduğu ekranın üstünde hala bir çentik var. Delikli bir ekran tasarımının olduğu ifade edilen bu telefonun, çentik ile gelmesi en büyük sürprizlerden birisi oldu. Aynı zamanda çok fazla farkedilir bir alt çene kalınlığı var. Tasarımında Sandwich denilen cam ekran kullanılmıştır. Ayrıca standart bir arkaya yerleştirilmiş parmak izi sensörünü barındırıyor.

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İşin garibi, sadece bir çift arka kamera kurulumu var. LG’nin son çıkan V40 modelinde ise üçlü kamera kurulumu mevcuttu. Belki de Koreli şirket, iki amiral gemisi arasında bazı (gereksiz) farklılıkları canlı tutmak istiyor.

G8’in boyutlarının 152x72x8,4 mm olduğu söyleniyor. 6.1 inçlik ekranı 19.5:9 en boy oranına sahip olacak. Çentikte çift selfie kamerası bulunurken, bir USB-C bağlantı noktası, bir hoparlör ızgarası ve bir 3.5mm kulaklık girişi alt kısımda yer alıyor. Sağ tarafta güç düğmesi ve SIM yuvası bulunurken; ses kontrol tuşları ve Google Asistan tuşu sol tarafta yer alıyor.

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