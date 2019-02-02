LG, bu ay içinde MWC‘de bir değil iki amiral gemisi akıllı telefonunu sergileyecek. 5G özellikli LG V50 ThinQ ile birlikte LG G8 ThinQ ‘yu da tanıtacak. Brezilya’dan yapılan son raporlar, yeni G serisi amiral gemisinin bataryasının 3.500 mAh kapasiteye sahip olacağını gösteriyor.

G7 ThinQ ve Kasım 2013’te ilan edilen G Flex’ten yaklaşık %15 daha büyük bir pile sahip.

LG G8 ThinQ çentikli 6.1” ekrana sahip olacak. 19.5: 9 gibi yüksek bir ekran formatına ve ön tarafta bulunan çift selfie kameralarına sahip olacak. Ve G8, 3,5 mm’lik ses jakını koruyacak.

LG, çift kamera kurulumunun hemen yanındaki alanda parmak izi tarayıcıyı koruyor. Kore’den gelen raporlar, şirketin G8 ThinQ’dan sonra G serisi daha düşük segmentteki modellerini tanıtacağını belirtti.