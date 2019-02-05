LG G8 ThinQ Batarya Özellikleri Belli Oldu!

LG‘nin 2019 yılı amiral gemisi telefonu olan LG G8 ThinQ modelinin, kısmen tasarımını sızdırılan teknik çizimlerden dolayı biliyoruz. Diğer LG telefonlarından farklı olarak ekranda bir çentik yer alıyor. Ancak arka kamera kurulumu önceki modeldeki gibi aynı kalıyor.

Genel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda ise, LG G8 ThinQ modeli, LG G7 ThinQ‘dan çok farklı özelliklere sahip olacak. Şimdiye kadar netleşen en büyük bilgi bataryası konusunda oldu.

Telefonun batarya kapasitesi, Brezilya’da bulunan Anatel isimli FCC firmasının yayınlamış olduğu sertifika belgeleri aracılığıyla netleşti. Akıllı telefonun sertifikası, BL-T41 model numarası bulunan bir Li-ion batarya için verilmiştir.

Sertifika belgelerinde bataryanın 3.400mAh nominal kapasiteye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bataryanın paylaşılan görüntüsü kapasitenin 3.500mAh olduğunu gösteriyor. Peki LG G8 ThinQ için nasıl biliyoruz?

Belgedeki bilgide, LG BL-T41’in “Projecto Alpha” ile uyumlu olduğu yer almaktadır. Aynı zamanda yaklaşmakta olan amiral gemisinin kod adının “Alpha” olduğu için bunun LG G8 ThinQ’nun bataryası olduğu sonucuna varılmıştır.

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LG G7 ThinQ cep telefonunun bataryası ise 3.000mAh idi. Bundan dolayı amiral gemisinin 3.500mAh’lık bataryası daha çok pil ömrü sunacak. Aynı zamanda 5G destekli LG V50 ThinQ bataryasının da 4.000mAh olacağı ifade ediliyor.