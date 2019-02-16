LG’nin yeni gözdesi olacak olan LG G8 ThinQ akıllı telefonlarının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Markanın bu modelle beraber ön yargıları kırması ve yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Hal böyle olunca LG G8 ThinQ akıllı telefonlarına düşen görevde bir hayli artıyor. Şimdiye kadar gelen bilgileri değerlendirdiğimiz zaman yeni akıllı telefonlar bekleneni verecek. Bugün ortaya çıkan FCC onay belgesi de beklentileri tam olarak doğrulamakta. Yeni akıllı telefonların FCC sertifikası üzerinde ortaya çıkan özelliklerinden söz edelim.

LG G8 ThinQ Neler Sunacak?

FCC onayına göre yeni akıllı telefonlarda NFC gibi ekstra teknolojiler bulunacak. Bunun yanında arka kısımda çift kamera kurulumuna yer verileceği de doğrulanmış gibi duruyor. Tasarımı az buçuk belli olan yeni serinin teknik kısımda ise amiral gemisi serilerinin son nesillerini yansıtacağını söyleyebiliriz.

İşe işlemcilerden başlayacak olursak yeni seride Snapdragon 855 serisi işlemciler bulunacak. Yeni nesil işlemciler 7 nm üretim sürecinden çıkma ve şu an için piyasadaki en iyi işlemci modelleri arasında yer alıyor. Muhtemelen LG G8 ThinQ akıllı telefonlarını yarışa dahil edecek ilk etmen işlemciler olacak.

Bunun dışında ekran kısmında ise 6.1 inçlik bir panel kullanılması muhtemel. 6.1 inçlik ekranların çözünürlük değerinin ne olacağı konusunda ise bir detay yok. En azından çözünürlük değeri konusunda LG’nin her zaman için beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Haliyle bu modelde de ekran çözünürlük değeri yüksek bir seviyede olacaktır.

3500 mAh değerinde bataryalarının kullanılması ve hızlı şarj desteğinin olmasının da beklendiği akıllı telefon, ekran üzerinden titreşimle ses veren özel bir ses teknolojisini de barındıracak. Yeni akıllı telefonların geri kalan tüm detayları ve bahsettiğimiz bu özelliklerin tanıtılacağı etkinlik için de çok fazla beklememize gerek yok.

Muhtemelen tanıtım 24 Şubat tarihinde yapılacak. Henüz kesin olmamakla beraber şu ana kadar gelen sızıntılar tarihi doğrulamakta. En azından bu sene erken göreceğimiz amiral gemisi modellerinden biri söz konusu.