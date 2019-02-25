LG G8 ThinQ, G8s ThinQ ve LG V50 ThinQ 5G Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde LG, şirketin üç yeni amiral gemisini tanıttı. Bunlardan ikisi LG G8 ThinQ ve G8s ThinQ amiral gemileri iken diğer şirketin ilk 5G destekli akıllı telefonu, LG V50 ThinQ 5G.

G8 ThinQ, G8s ThinQ ile karşılaştırıldığında farklı kameralara, daha küçük ekran boyutuna ve bataryaya sahip. Ancak, her iki telefon da amiral gemisi özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Uzunca bir süredir, zaten LG G8 ThinQ hakkında çeşitli söylentiler gündeme gelmişti. Sonuçlar ise biraz daha etkili. Yeni amiral gemilerinin fiyatlarını ve özellklerini aşağıda görebilirsiniz.

LG G8 ThinQ ve G8s ThinQ Özellikleri

LG G8 ThinQ modeli, 1440×3120 piksel çözünürlükte QuadHD+ çözünürlüğü destekleyen 6.1 inç OLED çentikli ekran ile donatılmıştır. Arka tarafında 12 megapiksellik bir ana sensör, 12 megapiksellik bir telefoto lens ve 16 megapiksellik ultra geniş açılı lens içeren üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Son olarak 3.500mAh batarya kapasitesine sahip.

Diğer taraftan G8s ThinQ ise, 1080×2248 piksel FullHD+ çözünürlüğünü destekleyen 6.2 inç OLED çentikli ekrana sahip. Ayrıca 12 megapiksel birincil sensör, 12 megapiksel telefoto lens ve 13 megapiksel ultra geniş açılı lens içeren üçlü kamera modülüne ev sahipliği yapıyor. 3.550mAh kapasiteli biraz daha büyük bir batarya ile donatılmıştır.

LG G8 ThinQ ve G8 ThinQ cep telefonları en son nesil Snapdragon 855 yonga seti ve 8GB RAM ile çalışıyor. Ayrıca ekran çentiği 8 megapiksellik selfie kamerasına ve bir 3D ToF sensörüne sahiptir.

Telefonlar ayrıca bir kullanıcının kişinin el özelliklerni kontrol ederek, tuş kilinin açan Hand ID teknolojisini kullanıyor. Her iki telefon da temassız hareketleri için Air Motion özelliği mevcut.

Yani telefon görüşmeleri yapmak için kullanıcı elini sallaya bilir ya da selfie kamerasına dokunabilir. G8 ThinQ ve G8s ThinQ‘daki diğer özellikler arasında aramaları reddetme, uygulamaları değiştirme, ekran görüntüleri yakalama ve kontrol sesi gibi diğer işlevler için hareketler de bulunur.

LG G8 ThinQ ve G8s ThinQ Fiyat ve Renk Seçenekleri

Güney Koreli teknoloji devi, LG G8 ThinQ ve G8s ThinQ akıllı telefonların fiyatlarını henüz resmi olarak açıklamadı. Ayrıca hangi ülke pazarlarına gideceğini de onaylamadı. Yeni amiral gemileri Carmine Red, New Aurora Black ve New Moroccan Blue gibi renklerde satışa sunulacak.

LG V50 ThinQ 5G Özellikleri

V50 ThinQ son derece sağlam bir yapı kalitesi ile oluşturulmuş, diğer G8 telefonlar gibi IP68 sertifikalı bir gövdeye sahiptir. Cihazın kalınlığı 7.6 mm ve ağırlığı 183 gramdır. QuadHD+ çözünürlük üreten 6.4 inçlik bir çentikli OLED FullVision ekran ile donatılmıştır.

Snapdragon 855 ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Ayrıca 128GB dahili depolaması var. Snapdragon 855’in X50 LTE modemi sayesinde, LG V50 ThinQ modeli 5G’yi destekliyor. Aynı zamanda cihazın ısınmaması için Vapor Chamber denilen bir soğutma ünitesi de bulunuyor.

V50 ThinQ 5G‘nin çentiği 8 megapiksel birincil sensöre ve 5 megapiksel geniş açı objektife sahip. Telefonun üçlü kamera kurulumu ise f/1.5 12 megapiksel ana sensör, f/2.4 12 megapiksel telefoto lens ve f/1.9 16 megapiksel ultra geniş açılı sensörlerine ev sahipliği yapıyor.

V50 ThinQ 5G, hızlı şarj ve kablosuz şarj için destek taşıyan 4.000mAh batarya ile donatılmıştır. V50 ThinQ’nun diğer özellikleri arasında Android 9.0 Pie işletim sistemi, Google Lens, 32 bit Hi-Fi Quad DAC, Bluetooth 5.0 ve 3.5mm ses girişi bulunuyor.

LG V50 ThinQ 5G Fiyatı

LG, LG V50 ThinQ 5G’nin fiyatını henüz diğer telefonların ki gibi açıklamadı. 5G desteğiyle donatıldığından, biraz daha pahalı olması bekleniliyor.