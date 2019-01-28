Çok iddialı akıllı telefonlar sunmayacağı ve genelde amiral gemisi rakiplerinin gerisinde kalacağı düşünülen LG, son amiral gemisi akıllı telefonlarında bu görüşü değiştirmek adına sıkı bir çalışma yapıyor. Markanın LG G7 akıllı telefonlarından sonra bu konuda daha öne çıkmak için ciddi değişimler sunduğunu biliyoruz. Son nesil işlemcilere geçiş yapılması, LG G6 akıllı telefonlarında yapılan hataların yapılmaması, yapay zeka artısının ortaya konulması gibi artılarla beraber belli bir değişim sunan LG G7 akıllı telefonlarıyla başlayan değişimin LG G8 ThinQ akıllı telefonlarında da devam etmesi bekleniyor. Bu noktada yeni yeni detayları ortaya çıkan LG G8 ThinQ için gelen bilgilerde oldukça iddialı.

LG G8 ThinQ Tasarımı Ortaya Çıkmış Olabilir

Aslında yeni akıllı telefonların render görüntüleri daha önce yayınlanmış ve bu modelin içerisinde farklı bir sisteme yer verileceği görülmüştü. Fakat tasarım kısmında LG G7 akıllı telefonlarıyla hemen hemen aynı serinin sunulacağını görmüştük.

İlk render görüntülerinde yer alan bu detayların ardından marka yetkilileri tarafından da açıklama gelmişti. Mevcut modelle hemen hemen aynı tasarıma sahip olan render görüntüleri kabul edilmedi ve bu görüntüler yalanlandı.

Şimdi ise LG G8 ThinQ akıllı telefonları için yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerle beraber tasarım konusunda beklentiler bir kez daha değişecek gibi duruyor. Bir kere çok daha kavisli bir ekran karşımıza çıkacak. Yanlardan Samsung akıllı telefonlarına benzer derecede kavisli bir ekranla geleceği görülen modelin ön kısımda bir çentik alanına da yer verilecek.

Yeni modelde sunulacak olan çentik alanı çok daha dar olacak ve LG G7 modeline göre daha iyi bir yerleşim sunacak. Yine telefonun arka kısmında mevcut modellere benzer bir yapı göreceğiz. Bu kez ortalanmış çift arka kamera yerleşimi dikkat çekecek ve kameraların hemen altında da bir parmak izi sensörü bulunacak. Bu kısımda da önemli bir değişiklik olmayacak gibi gözüküyor. Tasarımın gerçek olup olmadığını görmek için çok beklemeyeceğiz. Muhtemelen MWC 2019 etkinliğinde detaylar karşımıza çıkacak.