LG G8 ThinQ Kamera Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Mobil Dünya Kongresi 2019, şüphesiz birçok akıllı telefonun tanıtımına ev sahipliği yapacak. Sony‘nin Xperia XZ4‘ü, Vivo‘nun V15 Pro ve Nokia‘nın 9 PureView‘ı gibi ses getirecek akıllı telefonlar, bunlardan sadece birkaçı.

Kısa bir süre önce LG, Mobil Dünya Kongresinde LG G8 ThinQ ve 5G destekli LG V50 ThinQ modellerini tanıtacağı söylentileri gün yüzüne çıkmıştı. Buna ek olarak da akıllı telefonların temel özellikleri çevrim içi olarak sızdırılmıştı.

Ancak bu gün yayınlanan bir rapor ile birlikte G8 ThinQ amiral gemisinin kamera özellikleri de netlik kazandı. Akıllı telefon üretici devi, telefonun ToF destekli selfie kamerası ile geleceğini açıkladı.

Sensör Alman teknoloji şirketi Infineon tarafından geliştirilmiştir. Henüz sensörle ilgili teknik detaylar olmasa bile, LG’nin selfie kameralarına yeni bir akım kazandıracağı söz konusudur.

Infineon ToF sensör çipi, yüz hatlarından yansıyan kızılötesi ışığı yakalayarak, onların uzaklıkları arasında ölçümler yapar. Bu, düşük ışıkta daha etkili olacağı anlamına gelir.

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Aynı zamanda işlemci üzerindeki iş yükünü indirgeyeceği ve böylece güç tüketimini azaltacağı anlamına gelir. ToF, ekstra yüz kilidi ve VR uygulamaları için de destek sunacak.

Infineon’un yönetim kurulu üyelerinden Andreas Urschitz’e göre, önümüzdeki beş yıl içerisinde çoğu akıllı telefonda 3D kameralar bulunacak ve Alman şirket önemli bir paya katkıda bulunacak.

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