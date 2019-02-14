LG’nin yeni akıllı telefonu için geri sayım başladı. Çok kısa bir süre sonra yeni seri amiral gemisi akıllı telefonların tanıtılmasını bekliyoruz. Hal böyle olunca LG G8 ThinQ akıllı telefonları için gelen sızıntı haberlerine gösterilen ilgi de oldukça yüksek. İddialı akıllı telefonlar arasında yer alacağını düşündüğümüz LG G8 ThinQ akıllı telefonları için son gelen bilgilerde durumu net bir şekilde özetlemekte.

Yeni akıllı telefonların içerisinde yer alacak olan teknolojinin Crystal Sound OLED olduğunu görüyoruz. Daha önce Sony’nin akıllı televizyonlarında yer alan teknolojinin neler sunacağına bakalım.

LG G8 ThinQ Teknolojisi Neler Sunacak?

Söz konusu teknoloji OLED ekranlardan titreşimle ses çıkarılmasına dayanıyor. Ön kısımda herhangi bir hoparlör bulunmuyor. Bu teknolojisi sayesinde sadece ekranlar üzerinden ses çıkarmak mümkün olacak. Ön kısımda bir hoparlörün bulunmamasının avantajı ise oldukça fazla olacak.

İlk hoparlörsüz akıllı telefon olarak gelecek olan LG G8 ThinQ akıllı telefonlarının bu sayede çok yüksek bir ekran alanı sunması bekleniyor. Çerçevesiz akıllı telefonlarda bile net bir şekilde göremeyeceğimiz ekran kullanım alanının sunulmasını sağlayacak olan yeni teknoloji, amiral gemisi serisinin bir adım öne çıkmasını sağlayacak.

Zaten markanın bu şekilde bir fark yaratmaya da ihtiyacı olduğunu biliyoruz. G7 akıllı telefonlarında sunulan yapay zeka desteği, LG V40 modelinde sunulan üç arka kamera artısı gibi oynamaların dışında LG G8 ThinQ akıllı telefonlarında da hoparlör alanında önemli değişiklikler olduğunu görmek mümkün olacak. Şimdilik yeni akıllı telefonların ön paneli hakkında kesin bilgiler olmadığını da ekleyelim. Yani hala yerleşimin nasıl olacağını bilemiyoruz.

Muhtemelen arka kısımda ise çift arka kameranın yer aldığını görmek mümkün olacak. Tasarım kısmında değişiklikleri işaret eden gelişmelerin devam etmesini bekliyoruz. Sızıntılar ve G8 ThinQ akıllı telefonları için görseller ve bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Yeni ses teknolojisinin akıllı telefonlarda nasıl bir artı sağlayacağını ise bekleyip görmek gerekecek. Şimdilik bu konuda yorum yapmak bile zor.