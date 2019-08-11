LG G8X Özellikleri Ortaya Çıktı

LG akıllı telefon dünyasına uyum sağlama konusunda çalışmalarına devam ediyor. Markanın bu alanda sıkı bir çaba içerisine girdiğini söylemek yanlış olmaz. Yeni akıllı telefonların tanıtımı için sürekli gündeme gelmeye başlayan marka bu kez LG G8X modeliyle gündemde.

Yeni akıllı telefonlar için ortaya çıkan ilk özellikler ne derece iddialı bir telefon ile karşı karşıya olacağımızı gösteriyor. İlk olarak yeni akıllı telefon modellerinin tasarımından söz edelim. Bu noktada yeni akıllı telefonların nasıl özellikleri olacağına bakalım.

LG G8X Neler Sunuyor?

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında oldukça farklı bir yapısı olduğunu söylemek isterdik. Fakat tasarım son dönemde ünlenen akıllı telefon tasarımlarından çok farklı değil. Bu modelde de yeni akıllı telefonların su damlası çentik alanı kullandığı görülüyor.

Su damlası çentik alanının dışında sadece alt kısımda mini bir çerçeve alanı olacak. Bunun dışında arka kısımda ise çift kamera yan yana bir şekilde gelecek. Yine kameralar kısmında da çok farklı bir tasarım söz konusu değil.

Teknik özellikler kısmına baktığımız zaman ise LG G8X akıllı telefonlarının üst segment modeller olduğunu görüyoruz. Telefonların içerisinde Snapdragon 855 işlemcilerinin ya da Snapdragon 855+ işlemcilerinin yer alacağı açıklandı.

Yani işlemci kısmında en üst seviye seçim yapılmış olacak. Bunun dışında RAM bellek kısmında ise 6 GB RAM bellek miktarının standart olarak geldiğini görmek mümkün olacak. En azından RAM kısmında değişikliğin olup olmayacağı ise bilinmiyor.

6.35 inçlik bir ekran paneliyle beraber gelmesi beklenen LG G8X akıllı telefonlarının çözünürlük değeri için kesin bilgiler ortaya çıkmış değil. Çözünürlük değerleri için tanıtımı beklemek gerekecek. Lazer otofocus ve benzeri kamera teknolojilerinin de bulunmasını beklediğimiz yeni serinin fiyatı kısmında da nasıl bir aralık sunulacağı konusunda bilgiler yok.

Muhtemelen IFA 2019 etkinliğinde tanıtıldığını görmenin mümkün olacağı yeni akıllı telefonlar için yeni detaylar geldiği zaman aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik bilgiler bu kadar ile sınırlı kaldı.