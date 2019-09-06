LG G8X ThinQ Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

LG, LG G8 ThinQ akıllı telefonunun gelişmiş bir sürümü olarak LG G8X ThinQ akıllı telefonu tanıtıldı. Ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip ilk LG telefon. Güney Koreli şirket ayrıca G8X ThinQ için DualScreen olarak kullanılan ikincil ekran desteğini de duyurdu.

LG G8X ThinQ, V50 ThinQ modelinden daha büyük bir ekrana sahip. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğü bulunan su damlası çentikli 6,4 inç OLED ekran ile donatılmıştır. Ekran içi parmak izi sensörü var. Snapdragon 855 yonga seti 6 GB RAM ile eşleştirilmiştir. 128 GB dahili depolaması var. Ek depolama için cihazda bir microSD kart yuvası vardır.

4.000mAh bataryaya sahiptir. Akıllı telefon LG UX 9.0 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışıyor. Telefon yatay çift kamera kurulumuna sahiptir. OIS destekli 12 megapiksel ana sensör ve 136 derecelik görüş alanına sahip 13 megapiksel ultra geniş açılı lens içerir. 32 megapiksellik bir de selfie kamerası var.

Cihazda MIL-STD 810G sertifikalı gövde var. Ayrıca IP68 sınıfı toz ve su geçirmez bir cihazdır. Telefonun ön ve arka yüzleri Gorilla Glass 6 panellerle çevrili. Telefonda, ses tutkunları için 32-bit dörtlü DAC ve 3,5 mm ses girişi var.

Güncellenmiş DualScreen aksesuarı, cihaz gibi su geçirmez bir çentik özellikli 6.4 inç ekrana sahiptir. Diğer tarafında da 2.1 inç tek renkli OLED ekrana sahiptir. Cihazdaki 360 derecelik menteşe, kullanıcıların her açıdan görmelerini sağlar. DualScreen’i G8X ThinQ ile kullanırken, kullanıcılar ikinci ekranı bir gamepad veya daha büyük bir klavye olarak kullanabilirler veya yan yana iki uygulamaya erişmek için de kullanılabilirler.

DualScreen kasasının pili yok. Bu nedenle, G8X ThinQ’un büyük piline güveniyor. LG G8X ThinQ telefonunun fiyatı ve yayınlanma tarihi henüz bilinmiyor. Telefonun bu yıl sonuna kadar satışa çıkması bekleniyor.