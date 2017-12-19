LG Electronics, ayrıntıların biraz eksik olduğu bir anlaşmada, Meridian Audio ile “dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere yüksek performanslı ses kaydı” getirmek için bir ortaklık duyurdu.

Hiçbir resmi ürün henüz açıklanmadı, ancak basın bülteninde, sound bars ve kablosuz hoparlörler gibi ürünler ile ilgili işbirliğinden bahsedildi.

LG Electronics USA ürün pazarlama sorumlusu Tim Alessi, “Meridian ile olan ortaklığımız, LG’nin işinde en iyisi olan premium ses sistemleri yaratma konusundaki kararlılığının bir örneğidir” dedi. “Meridian ile birlikte, dünya genelindeki LG müşterileri için olağanüstü bir eğlence deneyimi sunacağız.”

Meridian Audio CEO’su John Buchanan, “LG ile bu eşsiz ortaklığa girmekten heyecan duyuyoruz ve uzmanlığımız ve paylaşılan değerlerimiz hem şimdi hem de gelecekte bize çok sayıda yenilik getiriyor” dedi.

Ortaklık, LG‘nin akıllı telefonlar, TV’ler ve diğer ev elektroniklerine Meridian teknolojisini ekleme gibi diğer olasılıkları da sunuyor. İngiliz ses cihazı üreticisinin hoparlörleri, amplifikatörleri ve medya oynatıcıları için kendi hatları zaten var, bu yüzden bu ortaklığın getireceği şeyi görmek ilginç olacak.