LG Genişletilebilir Telefon Patenti Yayınlandı!

Bu yıl birçok katlanabilir telefon konseptinin ortaya çıktığını gördük. Samsung, Huawei ve Motorola katlanabilir akıllı telefonlara öncülük eden şirketler oldu. Aynı şekilde LG de bu yılın başlarında yeni bir konsepte sahipti. LG G8X ThinQ, katlanır telefonu simüle eden ikinci bir ekran kullanan bir cihazdı. Şimdi de öyle görünüyor ki LG uygun yarışa katılmak istiyor.

LG’nin patenti, tüm katlanır telefon konseptlerinin aksine belirgin bir şekilde farklı bir yaklaşım getiriyor. Bunun yerine, şirket esasen genişletilebilir bir ekrana sahip bir telefon yaptı. Telefon genellikle standart bir akıllı telefona benziyor, ancak ekran her iki tarafa da genişletilerek uzayabiliyor.

En boy oranı, bir akıllı telefondan çok bir e-okuyucu gibi görünmesini sağlıyor. Çok ilginç bir kavram olsa da, gelişim için hala çok erken. Ekstra ekranın muhafazanın kenarlarına girdiğini varsayabiliriz, ancak akıllı telefonun kameralarının, sensörlerinin veya diğer önemli parçalarının cihazda nereye gideceği belli değil.

Ayrıca böyle bir cihaz için parçaları nereden tedarik edecekleri de bir sır konusu. Esnek ekranların gelişiyle gelen tüm olanakları görmek oldukça heyecan verici olacak. Galaxy Fold, Huawei Mate X ve Motorola Razr ile zaten üç farklı çekim gördük.

Şimdi, LG’nin bile tamamen farklı bir yaklaşımı var gibi görünüyor ve nasıl sonuçlandığını görmek oldukça heyecan verici olacak. CES etkinliğinde temmenimiz LG’nin bir protitip ile karşımıza çıkması. Tabi ki böyle bir cihaz olur mu hala belli değil.