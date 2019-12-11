LG Gram Serisi Laptoplar, 10. Nesil Bir Intel Core İşlemci İle Geliyor!

LG, taşınabilir bilgisayar için yeni bir standart belirleyen Gram serisi dizüstü bilgisayarlarını bugün duyurdu. Güney Koreli teknoloji devine göre, bu dizüstü bilgisayarlar, taşınabilirlik ve performansın, daha uzun pil ömrü ile birleştirilmiş hali. LG, Gram 14, Gram 15, Gram 17 ve Gram 2-in-1 olmak üzere serinin dört farklı modelini açıkladı.

Gram serisine güç verecek olan ise 10. nesil bir Intel Core işlemci. LG Gram 14 (model numarası 14Z90N) ve Gram2-in-1 (14T90N) birbirine oldukça benziyor. Aradaki tek fark, Gram 2-in-1‘in Corning Gorilla Glass 6 onaylı dokunmatik ekrana sahip olması.

Gram 15 (15Z90N), 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 15.6 inçlik bir ekrana sahip. Gram 17 (17Z90N), 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip dörtlü HD ekran ile satışa sunulacak. Gram 17’nin ekranı, 16:10 en boy oranına sahip. Diğer üç ekran ise 16:9 en boy oranı ile piyasaya sürülecek.

Gram serisinin merkezinde, 16 GB‘a kadar DDR4 RAM ve çift SSD M.2 yuvaları olan 10. Nesil Intel Core işlemci var. Kullanıcılar, Gram 14, 15 ve 17‘deki UHD veya Intel Iris Plus grafiklere sahip olabilir. Gram 2-in-1 ise yalnızca Intel UHD grafikleriyle kullanılabilecek.

Iris Plus grafikleri daha yumuşak bir oyun deneyimi vaat ediyor. Aynı zamanda şirket, kullanıcıların yeni Gram serisi dizüstü bilgisayarlarla hareket halindeyken 4K videoları düzenleyebileceklerini iddia ediyor.

Gram 14 ve Gram 2-in-1‘de 72Wh batarya özelliğine sahipken, diğer iki cihaz 80Wh batarya biriminden güç alıyor. Ayrıca LG, 2020 Gram serisine, ağır yük altında bile çekirdek sıcaklığını korumaya yardımcı olan bir Mega Soğutma Sistemini taktı.

2020 LG Gram serisi, arkadan aydınlatmalı bir klavyeye sahip. Aynı zamanda bağlantı seçenekleri USB Tip-C, birkaç tane USB Tip 3.1 girişi, Wi-Fi 6, microSD ve UFS yuvaları, HDMI girişi ve 3.5mm kulaklık / mikrofon birleşik girişini içeriyor.

Ek özellikler arasında DTS X Ultra ses geliştirme ve parmak izi tarayıcı bulunuyor. LG Gram dizüstü bilgisayarlar, MIL-STD-810G‘ye uyumlu ve zorlu iklim koşullarına karşı oldukça dayanıklı.

LG, Gram serisini, diğer ürünlerle birlikte 7 ile 10 Ocak tarihleri ​​arasında planlanan CES 2020’de piyasaya sürmeyi planlıyor. Fiyatlandırma dahil ek bilgilerin ise etkinlikte onaylanması bekleniyor.