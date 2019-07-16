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LG Harmony 3 Bütçe Telefonu Geliyor!

LG, yakın zamanda 150 doların altında bir fiyat etiketine sahip LG Harmony 3 bütçe telefonunu piyasaya sürebilir...

By Muhammed Arslan

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LG Harmony 3 Bütçe Telefonu Geliyor!

LG, son iki yıldan beri Harmony ismi altında uygun fiyatlı akıllı telefonlar piyasaya sürüyor. Şİmdi ise serinin üçüncü telefonu yolda gibi. LG Harmony ve LG Harmony 2 akıllı telefonları sınırlı pazarlarda sadece ün kazanabildi. Ülkemize gelir mi? Henüz emin değiliz.

Biraz detaylardan bahsedelim. Twitter’da Evan Blass tarafından bir fotoğraf sızdırıldı. Görüntü telefonun ilk görünümü bize veriyor. LG Harmony 3 modeli olduğu düşünülen telefonun önceki modeline kıyasla daha uzun olduğu belli. Ayrıca daha küçük üst ve alt çerçeveler mevcut.

Artık selfie kamerasını sol tarafa alınmış. Ortada ahize söz konusu ve hemen karşısında da bir flaş diikkat çekiyor. Ayrıca telefonun sol tarafında üç düğme görünüyor. Bunlar muhtemelen sırasıyla, ses kontrol tuşları ve Google Asistanı tuşu olması muhtemel.

LG Harmony 3 Bütçe Telefonu Geliyor!

Kullanıcı arayüzü, amiral gemisi G8 ThinQ akıllı telefonu da dahil olmak üzere diğer 2019 LG telefonlarıyla eşleşen en yeni LG UX 8.0 olacak gibi görünüyor. Ki, bu da oldukça seri bir kullanımın olacağının işareti.

Harmony 3’ün fiyatı, serinin diğer telefonlarını göz önüne aldığımızda, muhtemelen 200 doların altında olacak. Harmony 2 modelinin satış fiyatı 100 ile 139,99 dolar olduğunu varsayarsak, oldukça ideal fiyata geleceğini söyleyebiliriz.

KaynakTwitter
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