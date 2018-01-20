LG‘nin Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) yaptığı bir patent başvurusu ile katlanabilir bir telefon için bir tane değil de iki farklı konsepti aldı. Bu patent ile telefonun tablet haline getirilebileceği ve tersine döndürülebileceğini iddia ediyor. Patentin kendisi ürünü “esnek ekranlı, yarıya katlanabilen bir cep telefonu” olarak nitelendiriyor. İlk tasarımda iki cihaz gövdesi yan yana ve yarısı katlanabilen tek bir ekrana sahip gibi görünüyor. Ekran katlandığında cihaz bir akıllı telefona benzemekte ancak açılmış hali bir tablete benziyor.

LG‘nin patent dosyasında bulunan katlanabilir cihazın diğer versiyonu ilk tasarıma çok yakın görünüyor. Farkı ise katlandığında ikinci ekranın bir kısmının ilkini aşıyor olmasıdır. Bu simgeleri veya diğer verileri görüntülemek için kullanılabilecek ince bir kenar çubuğu payı bırakıyor.

LG aslında Temmuz 2017‘de patent için başvuruda bulundu ve WIPO kayıt bilgilerini geçen hafta yayınladı. Samsung ve Microsoft gibi kendi katlanabilir ekranlı mobil cihazlarını yapmak istiyor.

Tüm bunlar yaşanırken ZTE katlanabilir iki ekranlı Axon M’yi zaten piyasaya sürdü ve daha katlanabilir modeller piyasaya sürmeye devam edeceğini belirtti.