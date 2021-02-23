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LG, İki Yeni Projektör Piyasaya Sürdü

LG, iki yeni projektörünü piyasaya sürdü. Cihazlar 4K çözünürlüğü ve daha birçok özelliği bir araya getiriyor...

Ayşen Sıla

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LG Electronics, 22 Şubat 2021 Pazartesi günü bu haftanın başlarında iki yeni yüksek çözünürlüklü projektörü piyasaya sürdü. Bu yeni projektörler, kurumlar ve işletmeler için hedeflenmiş ve ProBeam serisinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

LG ProBeam serisi, iki yeni lansmanı da içeren profesyonel pazarı hedefliyor. Öte yandan CineBeam serisi, kitle pazarı ve tüketiciler için hedeflenen projektörlerden oluşuyor. Yeni modeller arasında BU60PST ve BF60PST adlı iki cihaz bulunuyor.

Her iki projektör de 6.000 ANSI lümen parlaklık sunuyor. Ayrıca, lazeri, resmi notlara göre yaklaşık 20.000 saat dayanabilen ışık kaynağı kullanıyor. TheElec raporuna göre, Güney Koreli teknoloji devinin BU60PST projektörü 4K çözünürlüğü destekliyor ve 300 inç ekran sağlayabiliyor.

Özellikle, bu perde kenarda on iki farklı noktada genişletilebiliyor ve daraltılabiliyor. Ek olarak, modellerde çıktının kontrast oranı 3 milyona bir iken her iki model de HDR10’u destekliyor. Yeni projektörler ayrıca web tarayıcılarıyla birlikte geliyor.

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Cepkolik
KaynakThelec

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