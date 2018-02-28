LG K10, K10 Plus (2018) ve LG K8 (2018) İlk İzlenimlerimiz (Ön İnceleme)

LG‘nin bu yıl MWC 2018‘de yaptığı resmi duyurular donanım alanından çok yapay zekaya (AI) odaklanıyor. V30S ThinQ ve V30S Plus ThinQ, Barselona’da tanıtıldı ve bu tanıtımların çoğu yeni V30 renkleri ve bellek özelliklerinden ziyade şirketin yeni ve iddialı akıllı platformuna yoğunlaştı.

Kore devi fuara birçok cihaz getirdi. Bulduğumuz üç yeni orta sınıf akıllı telefon – K10, K10 Plus ve K8 modelleri idi. Teknik olarak iki, çünkü K10 ve K10 Plus yalnızca bellek yapılandırmalarında farklılıklar gösteriyorlar. Hem K10 hem de K8, 2017’deki önceki sürümlerine kıyasla hafif de olsa değişiklikler yaparak güncellenmiş görünüyorlar.

LG K10 çifti, “K” ailesinin genel tasarımı ve şekillerini hemen hemen aynen taşıyor. LG‘nin bu süreklilik sebebi kullanıcıların fark edebileceği bir tür görsel kimlikten ibarettir. Ayrıca 2.5D’lik hafif bir ön cam ve parlak bir arka panel sayesinde LG‘nin kendi iddialarına uygun olarak, telefon da oldukça klasik bir görünüm kazanıyor. Bununla birlikte K10 (2018)‘da yeni bir arka panel tasarımı bulunuyor. Daha iyi olan yanı ise artık metal olması. Metal U-çerçevesi ile güzel bir görünüm sağlanmış ve bir önceki neslin de formlarını bünyesinde taşıyor. Kendisini tuttuğunuzda gerçekten iyi hissettiriyor. Ancak eski modele göre daha parlak ve aynı zamanda bir sürü leke gösterme eğiliminde. Hem LG K10 hem de K8 parmak izlerini adeta mıknatıs gibi çeker tasarımda yapılmışlar. Yeniden tasarlanan K10 arka panelinin üst ve alt kısımları hala plastik malzeme ile yapılmış. Bu da anten hatlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. İki malzeme arasındaki renk ve doku eşleştirmesi de oldukça iyi ve mevcut tüm renklerle güzel görünüyorlar.

Bahsettiğimiz her iki model de muhtemelen Aurora Siyah, Terra Altın ve Fas Mavi renk seçenekleri ile gelecek. K10 için kesinlikle Aurora Siyahı çok beğendik.

LG K10 (2018) Ön ve Arka Panel Görünümleri

Kontrol ve donanım açısından 2018 modelerinde yeni değişiklikler hemen hemen yok diyebiliriz. Her iki telefonda da 3.5mm jak, arkada tek hoparlör, microUSB 2.0 portları ve ana kameranın hemen altında bir parmak izi okuyucu var.

Bu yılki teknik özelliklerdeki değişiklikler de oldukça az.

Örneğin, K8 (2018) 13MP ana kameraya sahip. Bu yıl bazı modellerde bokeh çekim yapabilen daha yüksek çözünürlüklü 8MP selfie kamera ile yeni K10‘u tercih edebilirsiniz. Ekranlar değişmeden kaldılar ve sırasıyla K8 ve K10 için 5 inç 720p ve 5,3 inç 720p’lik 16:9 en-boy oranını korudular. Açıkçası Alcatel gibi rakiplerin neler yaptığını düşünerek, LG‘nin yeni ekstra uzun eğilimi de benimsemesini beklerdik.

LG K8 (2018) Ön ve Arka Panel Görünümleri

Yeni LG modellerinin kameralarına geri dönersek, yeni K10’da 13MP’den çok yüksek bir seviye bulunuyor ve hatta fotoğrafçılığın amiral gemisi LG G6’ya çok benzetilmiş diyebiliriz. LG K8 (2018) ve K10 (2018) yeni bir Düşük Işık Gürültü Azaltma özelliğini aldı. Teknik incelememizde bu özelliği iyice test etmeyi unutmayacağız.

Kamera konusuna hazır girmişken, bu yıl her iki modelde de daha gelişmiş bir kamera UX yayınlanıyor ve bazı yeni ekstra özellikler sunuluyor. Zamanlayıcı Yardımcısı, otomatik zamanlayıcıda kaç saniyenin kaldığını göstermek için flaş kullanıyor. Böylece siz ve arkadaşlarınız tam olarak ne zaman gülümsemeniz gerektiğini tahmin edebilirsiniz.

K10 ve K8 ile ayrıca mükemmel zıplayış çekim zamanlamasını yakalamak daha kolaydır. İki modelde de Flash Jump Shot adıyla tanımlanan özel bir mod var. Bir saniyede veya üç saniyede bir fotoğrafı otomatik olarak çeker,en fazla 20 çekim yapar; böylece tekrar tekrar zıplayarak fotoğraf çekmeye gerek kalmaz. Zıplanan fotoğrafların sonunda telefon yine de çekimleri otomatik olarak birleştiriyor ve animasyonlu bir GIF de oluşturabiliyor. Paylaşmak için oldukça eğlenceli bir fotoğraf elde etmiş oluyorsunuz.

LG Pay

Daha önceki söylentilerin aksine LG‘nin basın kaynakları ya da standdaki temsilciler K10 (2018) tanıtılırken LG Pay ile ilgili hiçbir şeyden bahsetmediler. Belki de LG, bu özelliği orta sınıf hale getirme planlarını reddetti. Belki de entegrasyon Barselona şovu için hazır değildi ve daha sonraki telefonda açılacak. Şu an için elimizde olan tek şey bekleyip görmek.