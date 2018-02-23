MWC 2018 etkinliğinde tanıtımı yapılacak olan akıllı telefon modelleri belli olmaya devam ediyor. Etkinliğin en çok merak edilen markalarından biri de LG akıllı telefonları olacak. G7 serisinin tanıtımını erteleyen ve LG V30 Plus modelini satışa çıkaracağı bilenen markanın, V30’un yeni modeli dışında da tanıtımlar yapacağı öğrenildi. Aslında beklentiler akıllı telefon modellerinin üzerinde çok durulmayacağı yönüne olmuştu. Öyle ki markanın sürekli olarak bu alanda zarar açıklaması, biraz bu alan üzerindeki ilginin değişeceğini göstermişti. Şimdi ise LG K10 ve LG K8 olmak üzere iki akıllı telefon modelinin tanıtılacağı ortaya çıktı. Özellikleriyle daha çok uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasında yer alacağını gösteren modellerin detaylarına geçelim.

LG K8 Akıllı Telefonları Neler Sunacak?

Giriş seviyesi bir akıllı telefon modelinden beklenen özellikleri sunacak olan LG K8 akıllı telefonlarında, 5 inç ekran göreceğiz. Son döneme göre küçük sayılabilecek bir ekran boyutuyla beraber gelen akıllı telefonların, ekran çözünürlük değeri ise HD değeri olacak. 720p çözünürlük değeri sunan akıllı telefonların, işlemci kısmında ise dört çekirdekli MediaTek işlemcileri olması bekleniyor.

1.4 GHz hıza sahip olacak olan yeni modelin, 2 GB RAM bellek ve 16 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. 2500 mAh değerinde bataryaları, 5 MP değerinde ön ve 8 MP değerinde arka kamera kullanan akıllı telefonların, Android Nougat işletim sistemi kullanılacak olan telefonların fiyatlarının da tanıtımla beraber ortaya çıkması bekleniyor.

LG K10 Neler sunacak?

Bir diğer model ise LG K10 akıllı telefonları olacak. Giriş seviyesi değil, orta segment akıllı telefon sınıfları arasında yer alacak olan yeni akıllı telefonların, 5.3 inç boyuta sahip olacağından söz ediliyor. Çözünürlük değeri kısmında ise yine 720p çözünürlük değeri sunulacak. HD çözünürlük değerine sahip olan modelin, işlemci kısmında ise 8 çekirdekli 1.5 GHz serileriyle beraber gelmesi bekleniyor.

Yine uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli olacak olan akıllı telefonların RAM kısmında da 3 GB tercihi sunulması bekleniyor. Bu modelinde uygun fiyatlı bir seri olması beklenirken, geri kalan özelliklerin tanıtım sonrasında netlik kazanmasını bekliyoruz. Bu modelinde Android Nougat işletim sistemine sahip olacağını da ekleyelim.