Uygun fiyatlı akıllı telefonlar için tercih edilecek birçok seçenek var. Amiral gemisi akıllı telefon modellerine iyi alternatif oluşturabilecek olan akıllı telefonlar, amiral gemisi akıllı telefon modellerine göre de çok daha fazla tercih ediliyor. Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arasında yer alan serilerden birisi de LG K11 Prime akıllı telefonları.

Tasarımı ve sistem özellikleriyle ideal akıllı telefonlardan biri olan LG K11 Prime, rakiplerine göre daha uygun fiyatla satışa çıkan modellerden bir tanesi. Hem tasarımı ile hem de sistem özellikleriyle dikkat çeken akıllı telefonları daha yakından tanıyalım. Bakalım bu modeli tercih etmemizi sağlayacak nasıl artılar öne çıkıyor?

LG K11 Prime Tasarımı

Tasarım kısmında LG K11 Prime modeli de rakiplerinden geri kalır bir telefon değil. Tabii ki amiral gemisi modellerinde gördüğümüz kadar başarılı bir tasarım söz konusu değil. En azından çentik alanı gibi oynamaları görebileceğimiz bir akıllı telefon modelinden söz etmiyoruz. Bunun yerine biraz daha kalın ve yeni nesil akıllı telefonlara göre daha sıradan bir kasa tasarımı var. Ekranın hem alt hem de üst kısmında çerçevelere yer verildiği görülüyor.

Çerçeveler diğer modellere göre biraz daha kalın. Ön kısımda genel olarak kavisli tasarımın olduğunu da ekleyelim. Ekranın özellikle yan kısımlarda dikkat çekici, kavisli bir yapısı var. Telefonların arka kapak tasarımına geçildiği zaman ise tek büyük bir kameranın öne çıktığını görüyoruz. Ortalanmış olan tek arka kamera, oldukça geniş bir lense sahip ve açıkçası çift kameralı akıllı telefonların kapladığı kamera alanına akın bir alan kaplıyor.

K serisinde çok sık gördüğümüz geniş kamera tasarımının devam ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Kameranın hemen altında ise bir flaş ışığı bulunmakta. Yine bu yerleşim de değiştirilmemiş. Öyle ki bu kısmın hemen altında diğer modellerde olduğu gibi parmak izi sensörlerine yer veriliyor. Bunun dışında LG yazısının kullanıldığı arka kapağın başka bir detayı ortaya çıkmış değil. Telefonun ölçülerinden de söz edelim.

Ölçü: 148.7 mm X 75.3 mm X 8.73 mm ve ağırlık için belirtilen değer de 163 gram. Ayrıca gövde malzemesinde metal kullanıldığını ve plastik yüzeye göre biraz daha sağlam bir akıllı telefon sunulduğunu da eklemek gerekiyor.

Tasarım kısmında bahsedeceğimiz son detay, modelin renkleri. Bu modelde çok fazla bir seçenek söz konusu değil. Renk olarak 3 farklı renk seçim hakkınız var. Altın, Siyah ve Mavi renkleri seçenek olarak sunuluyor. Bunun dışında bir seçenek ne yazık ki yok.

LG K11 Prime Ekran Özellikleri

Tasarım bölümünü destekleyici bir başka kısım olan ekran bölümüne geçiş yapalım. LG K11 Prime akıllı telefonlarının ekranlarında da standart özellikler karşımıza çıkıyor. Daha doğru ifadeyle, fiyat performans akıllı telefonlarında gördüğümüz ekran özelliklerinin sunulduğunu söyleyebiliriz. Bu kısımda çok önemli bir oynama ya da fark yaratacak bir detay kullanılmamış.

5.3 inçlik bir panel kullanan ekranların, 720 X 1280 piksel çözünürlük değeri var. Standart değerlerin sunulduğu modelde, 277 PPi piksel yoğunluk değeri de yine dikkat çeken bölümler arasında geliyor. Ekran teknolojisi kısmında ise IPS LCD tercihi yapılmış. OLED ekranlara göre fiyatın aşağı çekilmesini sağlayan ekranlar, farklı bir koruma paneline sahip.

Bu modelde Panda King Glass adı verilen koruma camları bulunuyor. Gorilla Glass modellere göre farklı bir tercih yapılmış. Ekran gövde oranının %69.16 olduğunu ve 350 nit parlaklık desteğinin bulunduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Ekran kısmında söz edeceğimiz detaylarda bunlar ile sınırlı. Standart 16 milyon renk desteğine sahip olan akıllı telefonların, sınıfı için ideal bir ekran teknolojisi olduğunu söylemek yeterli.

LG K11 Prime Sistem Özellikleri

Yine ekran ve tasarım bölümünde olduğu gibi sistem özellikleri kısmında da çok bir şey beklememeniz gerekiyor. Fiyatı aşağı çekecek standart özelliklerle donatılmış bir akıllı telefon var. Snapdragon modellerine göre daha uygun bir fiyat aralığında olan MediaTek serisi işlemcilere yer verilmiş durumda. Serinin içerisinde MediaTek MT6750 işlemcileri bulunuyor.

8 çekirdekli işlemcilerle beraber sunulan hız değeri ise 1.5 GHz. Giriş seviyesi işlemcilerin ARMv8 mimarisinde olması ise başka bir artı nokta. İşlemcilerle beraber gelen grafik birimi kısmında ise MediaTek ile beraber çok sık gördüğümüz Mali T860 MP2 grafik birimi bulunuyor. 28 nm üretim sürecinin ürünü olan işlemciler ve grafik birimi de standart performans değerlerine ulaşılmasını sağlamakta.

İşlemcilerin dışında RAM bellek miktarına geldiğimiz zaman ise 2 GB değerini görüyoruz. Son yıllarda 8 GB RAM bellek miktarına çıkan akıllı telefon düşünüldüğü zaman 2 GB RAM bellek miktarı biraz düşük kalabilir ancak performansına göre ideal bir seviyede.

Hafıza karşı desteğinde farkını gösteren ve 2 TB seviyesine kadar hafıza kartı desteği sunan akıllı telefonların, dahili depolama alanında ise 16 GB gibi oldukça sınırlı bir değere yer veriliyor. En azından ekstra hafıza kartı desteği olması ve bu desteğin oldukça yüksek bir seviyede olması artı bir nokta.

Kameralar Nasıl?

LG K11 Prime akıllı telefonlarının kamera özelliklerinde tek arka kameranın öne çıktığını görüyoruz. 13 MP değerinde tek arka kameranın kullanıldığı akıllı telefon, otomatik yüz algılama, otomatik odaklama gibi artılar sunuyor. Ayrıca lens 80 derece geniş açılı. Diyafram açıklık değerinde de f/2.2 değeri var. Bu değerlerle beraber video kayıt çözünürlüğü ise Full HD ve 30 FPS.

Ön kamera bölümüne geçtiğimiz zaman ise 8 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklıklı bir kamera karşımıza çıkıyor. Yine bu kamerada geniş açılı ve selfie özel modlarına sahip bir kamera.

İşletim Sistemi ve Batarya

LG K11 Prime çok yeni bir model değil. En azından işletim sistemi kullanımı konusunda durum böyle. Serinin kullandığı Android sürümü Android Nougat 7.1.2 olarak açıklandı. Arayüz kısmında da LG UX 6.0 kullanılıyor. Çok fazla güncelleme desteği sunulacağını da beklemiyoruz. İşletim sistemini bir kenara bırakıp bataryalara baktığımız zaman da 3000 mAh değerinde bataryalar görüyoruz. Hızlı şarj ve benzeri bir ekstra özellik ise bulunmuyor.

Fiyat

Baştan beri söylediğimiz gibi bu model daha çok fiyat performans odaklı akıllı telefonlardan. Fiyat konusunda da bu çizgide bir değer görüyoruz. Telefonun 1.499 TL gibi bir satış fiyatı var. Bazı kampanyalarla beraber fiyat daha da düşüş gösterebiliyor.

Alınmalı Mı?

LG K11 Prime akıllı telefonlarının özellikleri oldukça dar. Orta segment modeller bile tam anlamıyla karşılanmıyor. Dediğimiz gibi fiyat odaklı bir telefon arıyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Ancak çok yüksek bir performans beklemeyin.