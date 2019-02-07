LG K12+ Özellikleri ve Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

LG, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde 24 Şubat etkinliğiyle LG G8 ThinQ amiral gemisi telefonunu piyasaya sürecek.

Bazı söylentiler, şirketin LG G8 ThinQ ile birlikte 5G özellikli bir LG V50 ThinQ akıllı telefonunu tanıtacağını iddia ediyor.

Bugün ise Tiger Mobiles, LG K12+ adı verilen giriş seviyesi bir akıllı telefon hakkında bazı teknik özellikleri paylaştı. Yayınlanan raporda LG K12+ akıllı telefonunun teknik çizimleri ve tasarım özelliklerinin neler olduğu gün yüzüne çıktı.

Güney Koreli teknoloji devinin, bu akıllı telefonu da MWC 2019’da tanıtabilir, iddialarına ortam hazırladı. Giriş seviyesi LG K12+ modelinde, 720×1440 piksel HD+ çözünürlük sağlayacak bir ekran yer alacak. Akıllı telefonun ekranının tam boyutu bilinmiyor.

Ekran çözünürlüğü ise en az 18:9 en boy oranına sahip olacağını gösteriyor. Telefonun teknik çizimlerinde ise, ekranının her taraftan kalın çerçevelerle çevrili olduğu görülüyor. Telefonun arka tasarımını gösteren görüntü yok.

Helio P22 yonga seti olarak bilinen MediaTek MT6762 işlemcisi, LG K12+ cihazına destek sağlayacak. Aynı yonga seti aynı zamanda Vivo Y93s, Nokia 3.1, Xiaomi Redmi 6 gibi diğer firmalardan giriş seviyesindeki akıllı telefonların bazılarına güç veriyor.

LG K12+ modelinin yonga setine 3GB RAM eşlik ediyor. Akıllı telefon Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olarak önceden yüklenmiş bir şekilde gelecek. K12+ modelinin diğer özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır.