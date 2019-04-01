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LG K12 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

LG, K serisi akıllı telefonlarına yeni bir üye ekledi....

By Muhammed Arslan

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LG K12 Plus Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

LG, K serisinin en yeni akıllı telefonu olan K12 Plus (LG-LMX420) modelini tanıttı. Bu yılın başlarında MWC olarak tanıtılan K40 ile benzer özelliklere sahip.

LG K12 Plus, 5.7-inç HD+ FullVision 18:9 en-boy oranına sahip ekran ile donatıldı. 3GB RAM ile MediaTek Helio P22 yonga seti ile destekleniyor. Kutudan ise Android 8.1 (Oreo) işletim sistemi ile çıkıyor.

Yapay zeka destekli 16 megapiksel arka kamerası bulunan telefonun 8 megapiksellik selfie kamerası var. Telefonun arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı da mevcut. Ayrıca özel çift SIM ve micrSD kart yuvalarının yanı sıra 3000mAh bataryası bulunuyor.

Darbe, titreşim, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, termal şok ve neme dayanabilen MIL-STD-810G teknolojisi ile sağlamlaştırıldı. DTS: X 3D Sinema Sesi özelliği ve özel bir Google Asistan düğmesine sahiptir.

LG K12 Plus Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

LG K12 Plus Özellikleri

  • Ekran: 5.7 inç (1440 × 720 piksel) HD+ 18:9 2,5D eğri cam ekran
  • Yonga seti: 2GHz Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio P22 (MT6762) 650MHz IMG PowerVR GE8320 GPU ile 12nm işlemci
  • Bellek: 3GB RAM, 32GB depolama, microSD ile genişletilebilir hafıza
  • Arka Kamera: LED flaşlı 16MP arka kamera, PDAF
  • Selfie Kamerası: LED flaşlı 8MP ön kamera
  • Ekstralar: Çift sim, Parmak izi sensörü, MIL-STD 810G Uyumluluğu, Google Asistan Düğmesi, 3.5mm ses girişi, DTS: X 3D Surround Ses
  • Boyutlar: 153.0 x 71.9 x 8.3mm; Ağırlık: 150g
  • Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS
  • Batarya: 3.000mAh batarya

LG K12 Plus Fiyatı ve Renk Seçenekleri

K12 Plus, Fas Mavisi, Siyah ve Platin Gri renklerinde geliyor, yaklaşık olarak 305 dolarlık fiyatı var.

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