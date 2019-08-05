LG K30 2019 Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefonlar için her zaman üst düzey fiyatların sunulduğunu söylemek yanlış olur. Üst düzey fiyatları bulunan akıllı telefon modellerinden farklı olarak, uygun fiyatlı akıllı telefonlarda gelmeye devam ediyor. Bu modellerden birisi de LG K30 2019 akıllı telefonları oldu.

Merakla beklenen yeni akıllı telefonlarının resmi olarak da tanıtımı yapıldı. Hem fiyat kısmında hem de teknik özellikler kısmında fark yaratan akıllı telefonların, uygun fiyatlı modeller için iyi bir alternatif oluşturduğunu da söylemek gerekiyor. Yeni akıllı telefon modelleri için tasarımdan ve teknik özelliklerden daha detaylı söz edelim. Bakalım LG K30 2019 modelleri neler sunuyor?

LG K30 2019 Tasarımı

Tasarım kısmında çok bir değişiklik beklemeyin. LG K30 2019 akıllı telefonları da yine standart tasarım kullanan modellerden birisi. Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında çerçeveli bir ekran kullanıldığı görülecek.

Üst kısımda tek kameranın yer aldığı bir çerçeve alanı ve alt kısımda da biraz daha geniş tutulmuş olan bir çerçeve alanı bulunacak. Hem üst kısımda hem de alt kısımda kullanılan çerçeveler oldukça dikkat çekici olacak.

Yine yanlarda yer alan çerçevelerin de aynı şekilde dikkat çekici derecede öne çıktığını söylemek yanlış olmaz. Kısacası yeni akıllı telefonların, eski nesil akıllı telefonlarla benzer bir tasarım sunduğunu görmek mümkün oluyor.

Telefonların arka kapak kısmında da yine sade ve dikkat çekmeyen bir tasarım söz konusu. Oldukça sade bir tasarım kullanan akıllı telefonların ortalanmış tek bir kamerası olduğunu göreceğiz. Tek kameranın hemen altında ise bir flaş ışığı yer alacak.

Arka kapak kısmında yer alan bu oynamanın dışında LG K30 2019 modelinin herhangi bir değişikliği olmayacağını belirtelim. Genel olarak oldukça sade bir akıllı telefon söz konusu. Fiyatına göre bu tasarımın ne kadar doğru olduğu tartışılır. Genelde uygun fiyatlı modellerde buna benzer tasarımlar tercih ediliyor.

LG K30 2019 Ekran ve Teknik Özellikleri

Gelelim LG K30 2019 akıllı telefonlarının teknik özellikleri kısmına. Yeni akıllı telefonların ilk olarak ekran özelliklerinden söz etmek gerekiyor. Ekran kısmında 5.45 inçlik bir panel karşımıza çıkıyor. Standart bir panel olarak gösterebileceğimiz ekran panellerinin IPS LCD teknolojisinde olduğunu da ekleyelim.

Yeni akıllı telefonların çözünürlük değeri kısmında ise 720 X 1440 piksel çözünürlük değeri karşımıza çıkıyor. Bu çözünürlük değerinin de yine standart bir değer olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu değerlerle beraber telefonların 295 PPi piksel yoğunluğu sunduğunu görüyoruz.

Teknik özellikler kısmına geçtiğimiz zaman ise LG K30 2019 akıllı telefonlarının giriş seviyesi bir akıllı telefon modeli olarak geldiği görülüyor. Telefonun içerisinde Snapdragon 425 serisi işlemciler kullanılıyor.

Giriş seviyesi 4 çekirdek işlemcilerin hızı ise 1.4 GHz olarak açıklanmıştı. Giriş seviyesi işlemcilerin beraberinde gelen grafik birimi kısmında ise Adreno 308 biriminin yer aldığını görüyoruz.

Telefonun RAM bellek kısmında ise 2 GB RAM bellek miktarının dikkat çektiğini ekleyelim. Yine RAM kısmında da standart teknolojiler kullanılmış durumda. Bu kısımda da herhangi bir değişiklik söz konusu değil. RAM kısmında yapılan bu seçimin doğrudan depolama biriminde de kendisini gösterdiğini görebiliyoruz. Depolama birimi kısmında 16 GB seçeneği kullanılmış durumda.

Telefonun tüm bu özellikleriyle beraber arka kamera kısmında ise 8 MP değerinde tek bir arka kamera kullandığı görülüyor. f/2.0 diyafram açıklık değerine sahip olan LG K30 2019 arka kamerasının ön kısımda ise 5 MP değerinde bir kamera ile desteklendiğini görüyoruz. Yine ön kamera kısmında da standart bir seri kullanılmış durumda.

Tüm bu özelliklerle beraber kısa süre sonra satışa çıkması beklenen yeni akıllı telefonların fiyatının ise 190 dolar olacağı açıklandı. Fiyat kısmında henüz resmi bir açıklama yapılmadığını ekleyelim.