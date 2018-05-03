LG K30 Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı!

Mart ayında @evleaks hesabı LG tarafından K30 olarak adlandırılan bir orta seviye aygıtın yakın zamanda T-Mobile‘a gideceğini belirtmişti. T-Mobile‘ın telefon hakkında fotoğrafları ve telefon özelliklerini içeren birçok bilgisi destek sitesinde tamamen ortaya çıktı.

LG K30, arka tarafta parmak izi sensörüne / güç düğmesine ve telefonun sol tarafındaki bir ses ayar düğmelerine sahiptir. HD olup olmadığından bahsedilmeyen 16:9,3 inçlik bir ekran var bu yüzden 720p‘lik bir ekranla karşılaşmış olabiliriz.

Donanım açısından, bir Qualcomm Snapdragon 400‘e sahip cihaz dört çekirdekli bir küme olan 1.4GHZ‘de saat hızında çalışıyor. Bu işlemci 2GB RAM ve 32GB dahili depolama ile eşleştirilmiştir. 2 TB’a kadar genişletmek için bir microSD yuvası var. Bu arada telefon Android 7.1 Nougat ile kutudan çıkmaktadır. Bağlantı açısından K30; Wi-Fi N, Wi-Fi Call 2.0, Bluetooth 4.2, NFC (bu seviye için şaşırtıcı), USB Type-C, 700 ile birlikte VoLTE ve T-Mobile’ın düşük frekanslı 600 MHz bandını destekler.

Kamera bölümünde 13MP ana kamera ve 5MP selfie kamerası olduğunu biliyoruz. Bu arada, tüm bu özellikler telefonun 13 saate kadar kullanıma sahip olduğu 2880 mAh batarya ile destekleniyor. Telefon henüz T-Mobile’ın ürün kataloğunda değil yalnızca destek sayfasındadır. Bu da telefonun yakında satışa sunulmasını bekleyebileceğimiz anlamına gelir.

Diğer ülke pazarlarına gelip gelmeyeceği hakkında net bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki haftalarda bu konuda da haberler gelir. Takipte kalın.