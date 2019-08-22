Ana Sayfa Akıllı Telefon LG K40s Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

LG K40s Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

LG K40s akıllı telefonlarında yer alan özellikler neler? Yeni model için merak edilen tüm detaylar ve sistem özellikleri.

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0
LG K40s

Amiral gemisi modelleri için bir toparlanma süreci içerisine giren LG, bir yandan da uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri için yenilemeler sunmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefon modellerinde uygun fiyatlı serilerden gitmeye karar veren markanın son olarak LG K40s akıllı telefonlarını tanıttığı açıklandı.

Kısa süre önce açıklanan yeni akıllı telefonların uygun fiyatlı modeller olduğunu ve tasarımın yenilendiğini görüyoruz.

LG K40s Neler Sunuyor?

Yeni akıllı telefon modellerinde orta ile giriş seviyesi arasında yenilenmiş tasarımın sunulduğunu görüyoruz. Su damlası çentik alanı olarak bilinen ve sadece kamera kullanımına yer verdiği görülen bir çentik alanı kullanan LG K40s, alt kısımda dikkat çeken kalınlıkta bir çerçeve sunuyor.

Yeni akıllı telefon modelinin tasarım konusunda dikkat çeken son kısmı ise çift kamera bölümü. Arka kısımda çift kamera kullanan akıllı telefonun hemen alt bölümde de parmak izi sensörlerinin kullanılması dikkat çekiyor.

Teknik kısma geçtiğimiz zaman ise standart bir akıllı telefon modeli karşımıza çıkıyor. 2 GHz hız değerine sahip olan işlemci kullanan akıllı telefon, 2 ile 3 GB RAM kullanımına yer veriyor. 6.1 inçlik bir ekran boyutunun dikkat çektiği LG K40s akıllı telefonlarında yine LCD panel kullanıldığını görmekteyiz.

LG K40s

HD+ çözünürlük değerine sahip olan yeni seri akıllı telefonların son olarak kamera özelliklerinden söz edelim. Yeni akıllı telefonlarda 13 MP değerinde bir ana arka ve 5 MP değerinde ikinci kamera bulunuyor.

Ön kısma geldiğimiz zaman ise telefonların 5 MP değerinde tek bir kamera kullandığını görüyoruz.  Kameralarda çok standartların dışında kameralar değil.

Tüm bu özellikler ve 3500 mAh değerinde bataryasıyla beraber LG K40s akıllı telefonlarının ne zaman çıkış yapacağı ve satış fiyatının ne kadar olacağı konusunda ise net bir açıklama yapılmadı. Kısa süre içerisinde hem telefonların fiyatı hem de çıkış tarihinin netlik kazanmasını bekliyoruz. Ayrıca bu modelin ülkemizde de satılıp satılmayacağı konusunda kesin bilgiler bulunmuyor.

25,592BeğenenlerBeğen
56,939TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikSamsung Galaxy A50s ve Galaxy A30s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A50s ve Galaxy A30s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, bu yıl 10'dan fazla Galaxy A serisi akıllı telefonu piyasaya sürdü. Ancak seri o cihazlarla bitmedi. Bugün ise şirket Galaxy A50s ve Galaxy...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi’nin 5G Deneyimine Ortak Olmak İster Misiniz?

Xiaomi bugün, şirketin Xiaomi’nin ilk 5G akıllı telefonunu herkesten daha önce deneyimleyeceği bir kampanya başlattı. Dünya çapında 100 kişiyi işe alacağı "Xiaomi 5G Number...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Reno 2 Optik Görüntü Sabitleme Özelliği ile Geliyor!

Bu yılın başlarında akıllı telefonlar için tamamen yeni Oppo Reno cihazlarını tanıttıktan sonra şirket şimdi halefi için hazırlanıyor. Oppo, 28 Ağustos'ta  Oppo Reno 2...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi Note 8 Tanıtım Posterleri Yayınlandı!

Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro gerçekten ilginç cihazlar olarak şekilleniyor. Yeni MediaTek Helio G90T işlemcisi tarafından destekleneceği onaylandı. Ayrıca birincil arka...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

HarmonyOS Bir Süre Daha Telefonlara Gelmeyecek!

Huawei, bu ayın başlarında Huawei Geliştiricileri Konferansı’nı düzenledi. Çinli teknoloji devi, sonunda kendi işletim sistemi olan HarmonyOS’u açıkladı. Bilmeyenler için kısaca bir açıklama yapalım....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

EMUI 10 Beta Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Bu ayın başlarında Çin'de 2019 tarihli Huawei Geliştiriciler Konferansı düzenlendi. Şirket, EMUI özel Android arayüzünün son sürümü de dahil olmak üzere, yaptıkları geliştirmeler ve...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.