LG K40s Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Amiral gemisi modelleri için bir toparlanma süreci içerisine giren LG, bir yandan da uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri için yenilemeler sunmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefon modellerinde uygun fiyatlı serilerden gitmeye karar veren markanın son olarak LG K40s akıllı telefonlarını tanıttığı açıklandı.

Kısa süre önce açıklanan yeni akıllı telefonların uygun fiyatlı modeller olduğunu ve tasarımın yenilendiğini görüyoruz.

LG K40s Neler Sunuyor?

Yeni akıllı telefon modellerinde orta ile giriş seviyesi arasında yenilenmiş tasarımın sunulduğunu görüyoruz. Su damlası çentik alanı olarak bilinen ve sadece kamera kullanımına yer verdiği görülen bir çentik alanı kullanan LG K40s, alt kısımda dikkat çeken kalınlıkta bir çerçeve sunuyor.

Yeni akıllı telefon modelinin tasarım konusunda dikkat çeken son kısmı ise çift kamera bölümü. Arka kısımda çift kamera kullanan akıllı telefonun hemen alt bölümde de parmak izi sensörlerinin kullanılması dikkat çekiyor.

Teknik kısma geçtiğimiz zaman ise standart bir akıllı telefon modeli karşımıza çıkıyor. 2 GHz hız değerine sahip olan işlemci kullanan akıllı telefon, 2 ile 3 GB RAM kullanımına yer veriyor. 6.1 inçlik bir ekran boyutunun dikkat çektiği LG K40s akıllı telefonlarında yine LCD panel kullanıldığını görmekteyiz.

HD+ çözünürlük değerine sahip olan yeni seri akıllı telefonların son olarak kamera özelliklerinden söz edelim. Yeni akıllı telefonlarda 13 MP değerinde bir ana arka ve 5 MP değerinde ikinci kamera bulunuyor.

Ön kısma geldiğimiz zaman ise telefonların 5 MP değerinde tek bir kamera kullandığını görüyoruz. Kameralarda çok standartların dışında kameralar değil.

Tüm bu özellikler ve 3500 mAh değerinde bataryasıyla beraber LG K40s akıllı telefonlarının ne zaman çıkış yapacağı ve satış fiyatının ne kadar olacağı konusunda ise net bir açıklama yapılmadı. Kısa süre içerisinde hem telefonların fiyatı hem de çıkış tarihinin netlik kazanmasını bekliyoruz. Ayrıca bu modelin ülkemizde de satılıp satılmayacağı konusunda kesin bilgiler bulunmuyor.