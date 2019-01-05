LG K9 akıllı telefonu BİM raflarında yerini aldı. 999 TL fiyat etiketine sahip akıllı telefonu tükenmeden alabilirsiniz. Fakat bu fiyat gerçekten indirimli fiyat mı ? bakalım..

Öncelikle bu telefonun bir diğer adının LG K8 (2018) olduğunu belirtelim. Bazı ülkelerde farklı isimde satışa sunulabiliyor.

Cihazsın özelliklerini de aşağıda belirtelim.

Ekran Boyutu: 5 inç

5 inç RAM: 2 GB

2 GB Dahili Hafıza: 16 GB

16 GB Arka Kamera Çözünürlük: 8 MP

8 MP Ön Kamera Çözünürlük: 5 MP

5 MP Batarya: 2.500 mAh

2.500 mAh Garanti: 2 Yıl LG Türkiye

2 Yıl LG Türkiye İşlemci: 4 Çekirdek Qualcomm Snapdragon 210

4 Çekirdek Qualcomm Snapdragon 210 Grafik İşlemci: Adreno 304

Adreno 304 Antutu V7 Puanı: 22.200

22.200 Video Kayıt Çözünürlüğü: 720p@30fps

720p@30fps İşletim Sistemi: Android 7.1.2 (Nougat)

Android 7.1.2 (Nougat) Sar Değeri Baş: 0.763 W/kg

0.763 W/kg Sar Değeri Vücut: 1.430 W/kg

1.430 W/kg Çıkış Tarihi: 08/06/2018

Diğer teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuca gelecek olursak BİM bizi şaşırtmış durumda. Sebebi ise şuan pek çok internet sitesinde 900 TL‘den satışa sunuluyor. Yani BİM’in satışa sunduğu fiyat indirimli olmamakla birlikte diğer sitelere göre yaklaşık 100 TL daha yüksek fiyatta satışa sunulmuş.