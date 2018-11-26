Akıllı telefon markalarının düşüşe geçen temsilcilerinden biri olan LG, geçtiğimiz sene yanlış tercihler yapmasıyla oldukça düşük satış rakamları elde etmişti. Fakat bu etki yapay zeka ile güçlendirilen LG G7 akıllı telefonlarıyla beraber en aza indirildi. Yeni akıllı telefonların güçlü sistem özellikleri ve başarılı tasarımları yeniden satışlarda bir toparlanma yaşanmasını sağlamıştı.

Ancak istenen etki bu modelde de tam olarak yakalanamadı. Bu nedenle markanın daha kapsamlı modeller üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Son belgelere göre marka 16 arka kamerası bulunan özel bir akıllı telefon modeli tanıtacak.

LG kameraları Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonlar için LG tarafından alınan bir patent detayları ortaya çıkarmış durumda. Patent görsellerine göre yeni akıllı telefonların 16 arka kamerası bulunacak. Kameraların nasıl yerleştirileceği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. 16 kameralı akıllı telefonun kameralarının tam olarak nasıl bir görev üsteleneceği konusunda ise bazı bilgiler var.

Bilgilere göre yeni seri akıllı telefonların, derinlik efekti için özel bir sistemi bulunacak. Çekilen fotoğrafların 3 boyutlu hale getirilmesini sağlayacak olan 16 kamera, derinlik algısı için sunduğu sistem ile nesne algılama sistemini de bir arada sunacak. Nesne algılayabilecek ve derinlik efektini kullanarak fotoğrafları 3d hale getirebilecek olan kamera sisteminin, kendisine has bir photoshop sisteminin sunulacağını da söylemek gerekiyor.

Sadece donanım olarak değil, yazılım olarak da yeni akıllı telefonların güçlendiğini söylemek gerekiyor. Burada dediğimiz gibi en çok dikkat çeken kısımlardan biri, telefonların tasarımı olacak. Açıkçası 16 arka kameranın nasıl yerleştirileceği konusunda hala birçok soru işareti bulunuyor. Bu kameraların her biri için ayrı lenslerin sunulup sunulmayacağı da bilinmiyor. Muhtemelen bunların detaylarının öğrenmek için tanıtımı beklemek gerekecek.

Şu an için sadece patenti alınmış yeni bir teknolojiden söz ediyoruz ancak bu teknolojinin ne zaman satışa çıkarılacağı konusunda bir bilgi elde edebilmiş değiliz. LG G8 akıllı telefonlarında bu sistemin sunulması ise pek beklenen bir durum değil. Daha çok seri dışı özel bir modelde kamera sisteminin sunulması bekleniyor.