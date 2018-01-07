Akıllı telefonlar için istediği alamayan bir firma olsa da LG, ekran ve televizyonlar konusunda çok başarılı firmalardan bir tanesi. Samsung ile bu alanda en başarılı firmalardan biri olarak öne çıkan LG, mobil ekran teknolojilerinde olduğu kadar televizyon teknolojilerinde de oldukça başarılı. Kalite, sunulan çözünürlük desteği bir yana LG bu alanda yeni bir boyuta geçti ve LG Katlanabilir OLED TV serisini duyurdu. Bu kez çok daha farklı bir alanda ilerleyeceğini gösteren marka, sadece kendisi için değil, sektör içinde birçok ilke imza atmış oldu. Hemen duyurusu gerçekleştirilen seriye geçelim.

LG Katlanabilir OLED TV Alan Derdine Son Verecek

CES 2018 öncesinde duyurusu yapılan LG Katlanabilir OLED TV serisi, CES 2018 kapsamında prototip olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. CES 2018 teknoloji fuarında net olarak gösterilecek olan yeni televizyonların, sadece duyurusu bile ses getirmeye başladı. Öyle ki yapılan açıklamaya göre televizyon neredeyse tamamen katlanabilecek.

%90 oranında katlanabilen bir yapıya sahip olacak olan LG Katlanabilir OLED TV, çerçevesiz olarak gelecek. Kısacası açılır kapanan tek bir ekrana sahip olacağız. İzlemek istediğinizde ekranı açabilecek, kaldırmak istediğinizde ise sanki bir dergi gibi katlayıp kaldırabileceksiniz. Katlanabilir olmasının yanı sıra ekran panelinin OLED olması da bir hayli yüksek görüntü kalitesi elde edilmesini sağlayacak.

Boyutlar ve Ekran Çözünürlük Değerleri Nasıl Olacak?

LG Katlanabilir OLED TV serisinin duyurulmasının ardından teknik detaylar konusunda da bazı bilgiler paylaşıldı. Tabii ki şu an için tüm bu değerler prototip değerleri, yani bu rakamların daha sonra değiştirilmesi olası bir durum. LG Katlanabilir OLED TV için ilk verilen teknik bilgi ise 65 inçlik ekran boyutu. Oldukça yüksek bir ekran boyutunun bulunmasının yanı sıra katlanabilir bir yapı sunulacak olması asıl ilgi çeken kısımlardan biri olarak gösteriliyor. 65 inçlik dev ekranın katlanabilmesi ihtimali, zaten konunun ilgi çeken kısmı.

Bunun dışında çözünürlük değeri konusunda ise 4K beklentisi var. LG Katlanabilir OLED TV serisinin 4K olacağı ve çözünürlük değerinin yüksekliğinin yanı sıra birçok özel görüntü teknolojisine yer verileceği açıklandı. Tüm bu özellikleriyle beraber duyurusu gerçekleştirilen televizyonların, prototip aşamasında olduğunu bir kez daha hatırlatalım.

Yani seri üretime geçecek bir cihaz beklememek gerekiyor. Geri kalan tüm detaylar CES 2018 fuarında ortaya çıkacak ancak seri üretim beklentisi yok. Sadece geliştirilebilir bir proje olarak yeni ekranları göreceğiz. Seri üretim ya da satış açıklamasının gelmesi büyük bir sürpriz olarak gösterilebilir. Bu nedenle herhangi bir fiyat açıklaması ya da çıkış tarihi açıklaması da gelmiş değil. Tüm detaylar için CES 2018 fuarını bekliyoruz. LG’nin en iddialı ürünlerinden biri bu ekranlar olacak orası kesin.