2019 yılı yaklaştıkça, akıllı telefon dünyasının yeni ve renkli tasarımları sızdıılmaya devam ediyor. Gelecek yıla damgasını vuracak olan katlanabilir akıllı telefonlar hakkında da her geçen gün yeni patent görüntüleri interneti süslüyor. Durum bu olunca katlanabilir telefonlar hakkında daha çok bilgi sahibi oluyoruz. Bu gün ise yeni bir kaynak LG’nin yeni katlanabilir telefonunun patent görsellerini yayınladı.

Söz konusu patentte LG, çerçevenin tamamını saran esnek bir ekran sunmaktadır. Bu da cihaz katlandığında, Samsung gibi kavisli bir kenar ekranına sahip bir tefon gibi duracağı anlamına geliyor. Yani Samsung’un Edge serilerinde bulunan kenarları kavisli ekrana sahip telefonlar gibi. Muhtemelen ekranın arka kısmı, büküldüğü anda otomatik olarak kapanacak.

Söz konusu arka panel olunca, ekranın bu özel kısmının aygıtın gövdesine manyetik olarak bağlanması, böylece kullanıcıların paneli kolayca açmasına ve tablet boyutunda bir ekrana erişim kazanmalarına izin veriyor gibi görünüyor.

Katlanabilir cihazlar henüz piyasaya sürülmediğinden, bu tür cihazların kullanışlılığı hala net değildir. Yine de, ilk cihazlar 2019’un başında gelecek şekilde ayarlandığında, LG ve Samsung gibi dev şirketlerin ne tür özellikler ile bu telefonları donattığını öğreneceğiz.

Geçtiğimiz ay Evan Blass’ın LG’nin ilk katlanabilir akıllı telefonunun Ocak ayı başlarında CES 2019’da açıklanacağını ifade etmişti. Bu noktada tasarımı ve özellikleri büyük ölçüde belirsizliğini korumaktadır. Ancak yakın tarihli bir marka tesciline göre LG Flex olarak adlandırılabileceği iddia edildi.