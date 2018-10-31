LG Katlanalabilir Akıllı Telefonu

Uzun yıllar öncesinde ismi duyulan ama bir türlü ortaya çıkmayan katlanabilir telefonlar yakın zamanda mağazalardaki yerlerini bulacak gibi duruyor. Herkesin en çok beklediği telefonun sadece Samsung Galaxy F olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü kendi alternatifleri üzerinde çalışan başka şirketler de vardır.

Bol teknolojili geçeceğe benzeyen 2019 yılı; ikinci yarısında Huawei ve Xiaomi gibi markalar akıllı telefon hazırlamaya çalışıyor. Lenovo, LG ekranını kullanan bir tablet üzerinde çalışıyor.

Öte yandan Samsung ve LG gibi şirketlerin yılın ilk yarısına hakim olması bekleniyor. Ancak katlanabilir cihazların kesin yayınlanma tarihi hala belirsizliğini korumaktadır. Fakat Evan Blass’a göre LG katlanabilir akıllı telefonu Las Vegas’ta düzenlenecek CES 2019‘da Ocak ayında tanıtılacaktır.

LG’nin üreteceği telefonun tam tasarımı ve özellikleri genel anlamda bilinmemektedir. Ancak akıllı telefon muhtemelen sadece sınırlı miktarlarda sunulacaktır. Ayrıca dikkat çekmek gerekirse bazı şirketler iler rekabet içerisine girecektir. Son raporlara göre Samsung, katlanabilir akıllı telefonunu CES 2019‘da da açıklayacak.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, fiyatlandırmalar bir şekilde yüksek olacaktır. Çünkü Samsung’un Galaxy F için neredeyse 2,000 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olunacağı daha önceki çıkan haberlerde yerini almıştır. Bu da LG katlanabilir akıllı telefonunun fiyatının daha yüksek olağına göre yorumlanabilir.