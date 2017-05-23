LG M320 Özellikleri sızdırıldı

ABD’de FCC tarafından sertifikalandırılmış olan LG M320, şimdi GFXBench kıyaslama web sitesinde görüldü. Liste, cihazın MediaTek‘in MT6750 SoC ile güçlendirildiğini ve 5.3 inçlik bir HD ekranı olduğunu gösteriyor.

Dahili bellek 32GB iken RAM 2GB’dır. Cep telefonunda 12MP arka kamera bulunuyorken ön kamera 5MP çözünürlüktedir. Telefon, Android 7.0 Nougat‘ı kutudan çıkarıp çalıştırıyor.

Başka bir LG akıllı telefonu Bluetooth SIG tarafından sertifikalandırılmıştır. Bu cihaz LG-M322 model numarası taşıyor ve bu da LG M320 modelinin bir versiyonu olabileceğini gösteriyor.

Şu anda LG-M322 hakkında başka hiçbir şey bilinmiyor.