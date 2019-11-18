LG Neo One Özellikleri Ortaya Çıktı!

LG Neo One akıllı telefonu hakkında ortaya çıkan belgelerde karışıklık olasılığı olmasına rağmen, telefonun çeşitli özelliklerinin benzer olduğu netleşmiş oldu...

Yılın ilk yarısında LG, W serisi olarak adlandırılan yeni bir telefon serisinde üç yeni akıllı telefon duyurdu. LG W10, LG W30 ve LG W30 Pro telefonları şirket için Orta Asya pazarında oldukça iyi kar marjı getirdi. Bugün ise Neo One adlı yeni bir LG cihazı FCC tarafından onaylandı.

FCC belgeleri, telefonun model numarasının ZNFX210LMW olduğunu göstermektedir. Ayrıca cihazın özelliklerinin yanı sıra aygıtın nasıl göründüğünü de bizlere gösteriyor. Kullanım kılavuzu LG Neo One’nin 5.7-inç ekrana sahip olduğunu ancak çözünürlüğünün belirtilmediğini ortaya çıkarıyor.

Android 9 Pie ile kutudan çıkacak. Ancak işlemci, RAM ve depolamadan söz edilmiyor. Telefonun 8MP selfie kamerası ve 13MP + 5MP çift arka kamera kurulumunun varlığını işaret etiyor.

LG Neo One Kullanım Klavuzu 1 - 2

Önceki sızan yukarıdaki bilgiler ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan canlı resim telefonun tek kamera ile geldiğini gösteriyor. One Neo ayrıca, Çift-SIM desteğine, 4G’ye, bir MicroSD kart yuvasına (128GB max) sahiptir ve 4000mAh batarya içeriyor.

FCC’nin veritabanında bulunan canlı fotoğraflar, su damlası çentiğine ve sol üst köşede tek bir arka kameraya sahip olduğunu gösteriyor. Cihazın arka tarafında parmak izi yok ama kılavuzdaki şemada bir tane var. Bundan dolayı belgelerde bir karışıklık olasılığı vardır.