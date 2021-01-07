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LG Oldukça Hafif ve İnce Yeni Gram Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıttı!

LG, akıllı telefon alanın da yakalayamadığı başarıyı diğer teknoloji sektörlerinde yakalamayı hedefliyor. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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LG GRAM

Bilindiği üzere LG, her yıl Gram serisi düzüstü bilgisayarlarına yeni bir tanesini daha eklemeye devam ediyor. Firma Gram serisi dizüstü bilgisayarlarına 2021 yılında beş yeni üye daha ekleyecek. Bu beş modelin hepsi şık tasarımları ve Intel‘in 11. nesil Rocket Lake işlemcileri ile birlikte geliyor.

Ayrıca yeni bilgisayarların Iris X GPU ve 16:10 en/boy oranına sahip olmaları dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Şirketin tanıttı beş model ise şunlar; LG Gram 14 (14Z90P), LG Gram 16 (16Z90P), LG Gram 17 (17Z90P), LG Gram 14 2’si 1 arada (14T90P), LG Gram 16 2’si 1 arada (16T90P) olarak karşımıza çıkıyor.

Bu modellerin arasında en çok dikkat çeken ise LG Gram 17 oldu. Bu model büyük ekranı ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip IPS bir panel ile geliyor. Bu boyutlara göre LG Gram 17, sadece 1,35 kg ağırlında olacak. LG Gram 14 ise 999 gram ağırlına sahip. Bu beş yeni model de 8 / 16 LPDDR4x RAM ve NVMe SSD‘ler ile birlikte gelecek.

Ayrıca 17 ve 16 inçlik modeller de 80 Wh pil, 14 inçlik modellerde ise 72 Wh pil yer alıyor. Bütün Gram modellerin de bağlantı noktası USB 4 Gen 3×2, USB 3.2 Gen2x1, bir HDMI bağlantı noktası, bir microSD kart okuyucu ve bir kulaklık jakı bulunuyor. Aynı zamanda firma bu yeni seri de, Gorilla Glass 6 ile korunan ve Wacom AES 2.0 kalemlerine destek veren dokunmatik ekran kullanıyor.

Bununla birlikte Wi-Fi 6, parmak izi okuyucu gibi diğer özellikler bütün modeller de bulunacak. LG henüz bu cihazların fiyatı ve çıkış tarihi konusunda resmi bir bilgi paylaşmadı.

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