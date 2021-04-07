LG, Q1 2021’de Rekor Kıran Kar ve Gelir Açıkladı

LG Electronics akıllı telefon pazarından uzaklaşıyor olabilir, ancak diğer her şey plana göre gidiyor, hatta beklentileri aşıyor gibi görünüyor. Koreli teknoloji devi, Q1 2021 için ön raporunu yayınladı ve sonuçlar oldukça etkileyici. Hem gelir hem de işletme karı geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla çok arttı.

Ocak ve Mart 2021 arasındaki konsolide gelirler 18.8 trilyon KRW (yaklaşık 16.8 milyar $) idi. Çeyrek için kar yaklaşık 1.5 trilyon KRW idi, bu da 1.3 milyar dolara eşittir. 2020’nin ilk çeyreğindeki performansa bakıldığında, gelirler %27,7 artarken, kâr %39,2 oranında artmış görünüyor.

Bu rakamlar başlangıç niteliğindedir ve raporun tamamı bu ayın sonunda beklenmektedir. Şirket akıllı telefon dünyasından çekildiğinden, harcamaları ve mobil bölümün arka arkaya birçok çeyrekte getirdiği olumsuz etkiyi azaltacak bazı dahili yeniden yapılanmalar bekliyoruz.