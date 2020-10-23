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LG Q52 Özellikleri ve Görüntüleri Sızdırıldı

LG, Helio P35 yonga setine sahip ve dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan yeni LG Q52 akıllı telefonunu yakın zamanda piyasaya sürebilir...

Muhammed Arslan

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LG Q52 Özellikleri ve Görüntüleri Sızdırıldı

LG, Helio P22 ile çalışan LG Q51 akıllı telefonunu bu yılın başında duyurdu. Çeşitli sertifikalar, LG’nin yakında Q51’in yükseltilmiş modeli LG Q52 telefonunu piyasaya süreceğini ortaya koydu. Bugün ise LG Q52 telefonun birkaç canlı fotoğrafı ortaya çıktı.

LG Q2, sol kenarında ses seviyesi tuşu ve bir güç tuşu yer alırken, sağ tarafında bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Ön tarafta, üst orta konumlandırılmış selfie kamerası kesikli modaya uygun bir ekran sergiliyor.

Telefonun arka paneli parlak polikarbonat malzemeden yapılmış gibi görünüyor. Dikdörtgen kamera muhafazasında dört kamera ve daha büyük bir LED flaş bulunuyor. Alt kenarında 3,5 mm kulaklık girişi, mikrofon, USB C Tipi bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası bulunur.

LG Q52 Özellikleri

LG Q52, 188 gram ağırlığındadır. Askeri sınıf sertifikalı cihaz, yüksek sıcaklığa, düşük sıcaklığa, sıcaklık şokuna, neme, darbe şokuna vb. güçlüklere dayanabilir. Telefon, 720×1600 piksel HD+ çözünürlük sunan 6,6 inç LCD ekrana sahiptir. Ön panel 13 megapiksellik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

  • LG Q52 Özellikleri ve Görüntüleri Sızdırıldı
  • LG Q52 Özellikleri ve Görüntüleri Sızdırıldı
  • LG Q52 Özellikleri ve Görüntüleri Sızdırıldı
  • LG Q52 Özellikleri ve Görüntüleri Sızdırıldı

LQ Q52’nin dörtlü kamera kurulumu, 48 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel geniş açılı, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera içeriyor.

LQ Q52, Helio P35 yonga seti ve 4 GB RAM ile çalışıyor. 64 GB dahili depolamaya ve microSD kart yuvasına sahiptir. 4.000 mAh batarya ile desteklenmektedir.

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