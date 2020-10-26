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LG Q52 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

LG, Q serisine orta özelliklere sahip LG Q52 adlı telefonu ekledi. Dörtlü kamera kuruluma sahip olan telefon, MediaTek Helio P35 yonga setine ve 4000 mAh bataryaya ev sahipliiği yapıyor...

Muhammed Arslan

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LG Q52 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

LG, Kore’de Q serisinde yeni bir LG Q52 adlı akıllı telefon ekledi. LG Q52 özellikleri arasında 6,6 inç 20:9 HD+ FullVision delikli ekran, 48 MP ana kamera olmak üzere dörtlü kamera kurulumu var.

Ayrıca telefon geçen ay tanıtılan LG K52 ile benzer özelliklere sahiptir. Telefon, parmak izine dayanıklı benzersiz bir optik desenle modern bir mat kaplamaya sahiptir. 4000mAh batarya içeriyor. Yana monte edilmiş parmak izi sensörü de mevcut.

Diğer özellikleri arasında otantik, ayrıntılı sesler sağlayan LG 3D Ses Motoru bulunuyor. Buna ek olarak olarak dayanıklılık için MIL-STD-810G standardına ev sahipliği yapıyor. Diğer özelliklerine yakından bakalım.

LG Q52 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

LG Q52 Özellikleri

  • Ekran: 6.6 inç 20:9 HD+ FullVision Ekran
  • Yonga Seti: 2.3GHz sekiz çekirdekli 12nm işleme dayanan MediaTek Helio P35 (MT6765) ve IMG PowerVR GE8320 GPU
  • Yapılandırma: 4GB RAM, 64GB depolama, 2TB’ye kadar destek alan microSD
  • İşletim Sistemi: Android 10
  • Arka Kamera: 48MP ana lens, 5MP 115 derece görüş açısı sunan Ultra geniş açılı, 2MP macro, 2MP derinlik sensörü ve LED Flash
  • Selfie Kamerası: 13MP selfie kamerası
  • Parmak İzi: Yana monte edilmiş parmak izi sensörü. Google Asistan Butonu
  • Boyut: 165.0 x 76.7 x 8.4 mm; Ağırlık: 186g
  • Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS / GLONASS, USB Type-C (USB 3.1 Gen 1), NFC
  • Ekstralar: 3.5mm kulaklık girişi, LG 3D Ses Motoru, MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikası
  • Batarya: 4000mAh batarya

LG Q52 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

LG Q52, 299 dolarlık fiyat etiketi ile Güney Kore’de satışa sunuldu. Telefon Beyaz ve Kırmızı renk sürümlerinde mevcut olacak. LG Q52’yi başka hangi pazarların alacağı belli değil.

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