LG Q52 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

LG, Kore’de Q serisinde yeni bir LG Q52 adlı akıllı telefon ekledi. LG Q52 özellikleri arasında 6,6 inç 20:9 HD+ FullVision delikli ekran, 48 MP ana kamera olmak üzere dörtlü kamera kurulumu var.

Ayrıca telefon geçen ay tanıtılan LG K52 ile benzer özelliklere sahiptir. Telefon, parmak izine dayanıklı benzersiz bir optik desenle modern bir mat kaplamaya sahiptir. 4000mAh batarya içeriyor. Yana monte edilmiş parmak izi sensörü de mevcut.

Diğer özellikleri arasında otantik, ayrıntılı sesler sağlayan LG 3D Ses Motoru bulunuyor. Buna ek olarak olarak dayanıklılık için MIL-STD-810G standardına ev sahipliği yapıyor. Diğer özelliklerine yakından bakalım.

LG Q52 Özellikleri

Ekran : 6.6 inç 20:9 HD+ FullVision Ekran

: 6.6 inç 20:9 HD+ FullVision Ekran Yonga Seti: 2.3GHz sekiz çekirdekli 12nm işleme dayanan MediaTek Helio P35 (MT6765) ve IMG PowerVR GE8320 GPU

2.3GHz sekiz çekirdekli 12nm işleme dayanan MediaTek Helio P35 (MT6765) ve IMG PowerVR GE8320 GPU Yapılandırma: 4GB RAM, 64GB depolama, 2TB’ye kadar destek alan microSD

4GB RAM, 64GB depolama, 2TB’ye kadar destek alan microSD İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Arka Kamera: 48MP ana lens, 5MP 115 derece görüş açısı sunan Ultra geniş açılı, 2MP macro, 2MP derinlik sensörü ve LED Flash

48MP ana lens, 5MP 115 derece görüş açısı sunan Ultra geniş açılı, 2MP macro, 2MP derinlik sensörü ve LED Flash Selfie Kamerası: 13MP selfie kamerası

13MP selfie kamerası Parmak İzi: Yana monte edilmiş parmak izi sensörü. Google Asistan Butonu

Yana monte edilmiş parmak izi sensörü. Google Asistan Butonu Boyut : 165.0 x 76.7 x 8.4 mm; Ağırlık : 186g

: 165.0 x 76.7 x 8.4 mm; : 186g Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS / GLONASS, USB Type-C (USB 3.1 Gen 1), NFC

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS / GLONASS, USB Type-C (USB 3.1 Gen 1), NFC Ekstralar: 3.5mm kulaklık girişi, LG 3D Ses Motoru, MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikası

3.5mm kulaklık girişi, LG 3D Ses Motoru, MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikası Batarya: 4000mAh batarya

LG Q52 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

LG Q52, 299 dolarlık fiyat etiketi ile Güney Kore’de satışa sunuldu. Telefon Beyaz ve Kırmızı renk sürümlerinde mevcut olacak. LG Q52’yi başka hangi pazarların alacağı belli değil.