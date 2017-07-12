LG, Q6, Q6+ ve Q6a Modellerini Duyurdu

LG G6‘nın piyasaya sürülmesinden sadece birkaç ay sonra firmanın telefonun daha küçük bir versiyonu üzerinde çalıştığını öğrendik. LG, son mobil telefon hattını LG Q6 ile ilan etti.

G6’ya son derece benziyor gibi görünse de, 5.5 inçlik 1080P Full Vision bir ekranla ve minimal bir çerçeve ile gelince, en büyük fark arka tarafta bulunmayan ya da bulunamayanlar oldu. Standart G6, çift kamera algılayıcıya sahipken, Q6 tek bir kamera kurulumunu tercih ediyor.

Q6 modellerinin tümü aynı Snapdragon 435 işlemciyle güçlendirilecek, ancak mobil cihazın RAM ve depolama yapılandırmalarında çok ince farklılıklar gösterecek farklı sürümleri olacak. Q6, 32GB depolama alanı ve 3GB RAM ile birlikte, Q6+ ise 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile birlikte gelecek. LG, sadece 2GB RAM ve 16GB depolama alanına sahip olacak bir Q6a sunacak.

Daha önce de belirttiğimiz gibi cihazlar arkada 13MP ve ön tarafta 5MP sunan kameralar ile gelecek. Son olarak, her Q6 varyantı 3.000mAh’lik bir pille güçlendirilecek ve Android 7.1.1 ile birlikte satışa sunulacak. LG fiyatlandırmayı henüz ilan etmedi.