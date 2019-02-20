LG kısa bir süre sonra LG G8 ThinQ ve V50 ThinQ 5G akıllı telefonlarını MWC 2019’da tanıtacak. Ancak bu gün Koreli elektronik devi, üç yeni orta sınıf akıllı telefonu tanıttı. Bunlar LG Q60, LG K50 ve LG K40 akıllı telefonları.

Akıllı telefonlar genel olarak orta sınıf telefonların özelliklerini barındıyor. Çok fazla bir sürprizleri yok. Aşağıda yayınlanan özellikler hakkında bilgi alabilirsiniz. Şu an fiyatlandırma ve hangi pazarda piyasaya sürülecek gibi herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. LG, bunu MWC 2019’da açıklayacağını söyledi.

LG Q60 Özellikleri

LG Q60 modelinde ilk olarak dikkatleri kameraları çekiyor. Yatay olarak yerleştirilmiş üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Birincil kamera 16MP sensördür ve ikincil 5MP ultra geniş açılı lens ve üçüncüsü alan derinliği için 2MP sensör ile eşleştirilmiştir.

Orta sınıf bir cihaz olduğu için çok fazla bir sürpriz yok. Q60, LG için bir ilk olan su damlası çentikli 6.26inçlik 19.5:9 FullVision ekrana sahip. Çentik içine yerleştirilmiş bir 13MP selfie kamerası var. Ekranı ise HD+ çözünürlüğün yanı sıra daha ince çerçeveler ile donatılmıştır.

Donanım açısından 3GB RAM ve 64GB genişletilebilir depolama ile eşleştirilmiş. Şu anda ismi bilinmeyen 2.0 GHz hızında çalışan sekiz-çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. LG Q60 ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip ve 3500mAh bataryayı barındırıyor.

LG K50 Özellikleri

LG K50 modeli ise LG Q60 ile aynı ekran boyutuna ve ekran tasarımına sahip. Ayrıca 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip aynı sekiz çekirdekli işlemci tarafından da desteklenmektedir.

LG Q60 modelinden farklı olarak kameralar yer alır. Arka tarafında çift kamera kurulumana ev sahipliği yapıyor. Bunlar 13MP sensör ve 2MP derinlik sensörüdür. Sensörlerin altına bir parmak izi tarayıcı yerleştirilmiştir.

Ön taraftaki çentik içerisine de 13MP selfie kamerası var. Son olarak akıllı telefona 3.500mAh batarya güç veriyor.

LG K40 Özellikleri

Somn tanıtılan cihaz ise LG K40 modeli oluyor. Çentiksiz 5.7 inçlik küçük bir HD+ FullVision ekrana sahip. Ayrıca arka tarafında tek bir 16 megapiksellik kameraya ev sahipliği yapıyor. Ön tarafında ise LED flaşlı 8MP selfie kamerayı barındırıyor.

Söz konusu donanım olduğunda ise 2GB RAM ve 32GB depolama alanı olan 2.0 GHz dört çekirdekli bir işlemciye sahip. Aynı zamanda daha küçük bir 3.000mah bataryayı içeriyor. Son olarak parmak izi tarayıcısı da mevcut.