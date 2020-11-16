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LG Q63 Geliyor – İşte Tüm Detaylar

LG Q serisine yeni bir telefon daha ekleniyor. LG Q63 veya Q83 olarak bilinen telefona dair tüm detayları siz okurlarımızla paylaşıyoruz...

Ayşen Sıla

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LG Q Serisi

LG Q serisi telefonlarını birer çift halinde piyasaya sürüyor. Şimdiye kadarki Q serisi telefonlar LG Q31, LG Q51, LG Q61, LG Q52 ve LG Q92 5G’den oluşuyor. Yeni bir rapora göre Güney Koreli şirket, 2021’in ilk çeyreğinde yeni Q serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Kısa süre önce şirketin, LG Q63 ve LG Q83 telefonlarını da içeren 13 adet Q serisi ticari markaya sahip olduğu bildirilmişti. Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise bu telefonun tasarımının yanı sıra LG Q63 veya LG Q83’e dair temel bilgileri de ortaya çıkarıyor.

Sızıntı, LG Q63/Q83 telefonun kalın boyutlu bir çene ile su damlası çentikli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Kaynağa göre, cihazın 164.4 x 76.3 x 7.8 milimetre boyutlarında olduğu ve 6.5 inç düz ekrana sahip olduğu söyleniyor.

LG Q Serisi

Telefonun arka panelinde üçgen kamera modülü yer alıyor. Üç kamera, bir LED flaş ünitesi ve bilinmeyen bir ünite barındırıyor. Cihazın sağ tarafında bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Telefonun sol kenarında ses düğmeleri ve ayrıca Google Asistan‘ı başlatmak için özel bir donanım anahtarı da bulunuyor.

Telefonda ayrıca bir 3,5 milimetre ses girişi, bir USB-C bağlantı noktası ve alt kenarında bir hoparlör ızgarası yer alıyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri şu anda bilinmiyor fakat yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın!

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Kaynak91 Mobiles
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