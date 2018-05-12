LG’nin yeni akıllı telefonları kısa süre önce tanıtıldı. Markanın uzun uğraşlar sonucunda geliştirdiği tüm yeni sistemleri kullanıma aldığı LG G7 akıllı telefonları, bir hayli ses getirmeyi başardı. Telefonlarda yer verilen ekranlardan tutun, kameralara kadar bu kez başarılı bir akıllı telefon sunan LG, tüm bunların ardından yeni akıllı telefonlarının uygun fiyatlı modelleri üzerinde çalışmaya başladı. Tıpkı geçen seneki modelde olduğu gibi yine Q serisi akıllı telefonları üzerinde çalışan markanın yeni modeli olacak olan LG Q7 akıllı telefonları da ortaya çıktı.

Geekbench üzerinden ortaya çıkan LG Q7 akıllı telefonlarının özellikleri de böylelikle görüntülenmiş oldu.

LG Q7 Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?

Geekbench üzerinden ortaya çıkan performans testlerine göre yeni akıllı telefonların sistem özellikleri kısmında G7 modeline göre epey bir geri planda kalacağını söyleyebiliriz. Öyle ki ortaya çıkan özelliklere göre bu modelde orta sınıf ile giriş seviyesi modellerinde kullanılan MediaTek işlemcilerine yer verilecek. MediaTek Helio P10 serisi işlemcilere sahip olacağı görülen akıllı telefonların, RAM bellek kısmında ise 4 GB seçeneğine yer verileceği görülüyor.

Bu değerler fiyatı aşağı çekmek adına atılmış adımlar olarak gösterilebilir. Öyle ki hem MediaTek işlemcileri hem de 4 GB RAM bellek kullanılmasıyla beraber fiyatın aşağı çekilmesinin yanı sıra kabul edilebilir bir performans değerinin elde edilmesi de sağlanacak. Bu özelliklerinin dışında yeni akıllı telefon modellerinin tüm testlerinin ise Android Oreo 8.1 işletim sistemiyle yapıldığını görüyoruz.

Son güncellemeyle beraber gelmesi beklenen akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı konusunda ise bir bilgi elde edilmiş değil. Markanın yeni akıllı telefon için isteyeceği fiyat konusunda da bazı tahminler var. G7 modeliyle değerlendirildiği zaman bu modelin fiyat konusunda en az 300 dolar daha aşağı bir aralıkta olacağından da söz ediliyor. Fakat bunun için de şu an net bilgi elde etmek mümkün değil. Tanıtım tarihinden sonra telefonların fiyatlarının ve özelliklerinin detaylarını sitemizden paylaşacağız.