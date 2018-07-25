LG G7 akıllı telefonlarıyla beraber yeni seri akıllı telefonlar için özel teknolojiler kullanıma sunuldu. LG eski serisine göre bu yeni akıllı telefonlarına yapay zeka artısı ekledi. Yapay zeka artısının dışında hem ekran kısmında hem de kamera kısmında çok önemli değişikliklerin geldiğini gördük. Yapılan bu değişikliklerin beğeni topladığını da söylemek gerekiyor. Ana model bir yana, bu seriyle beraber sunulan LG Q7 Plus akıllı telefonları da bir hayli ses getirmişti. Daha uygun fiyatlı serinin şimdi ise ülkemizde satışa çıktığı belirtildi. Hemen telefonun fiyatından ve özelliklerinden söz edelim.

LG Q7 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Yenilenmiş tasarımlarıyla beraber gelen LG Q7 Plus akıllı telefonlarının, özellikler kısmında ise orta segment modellere dahil bir telefon olduğundan söz edebiliriz. Hatta bazı özelliklerin giriş seviyesi akıllı telefonlara dahil olduğunu bile söyleyebiliriz. Bu modelin içerisinde 1.5 GHz saat hızına sahip olan bir işlemci görüyoruz.

Giriş seviyesi modellerinde de gördüğümüz işlemciler 4 GB RAM bellek miktarıyla destekleniyor. Genel olarak performans kısmında bir sorun çıkarmayacağını düşündüğümüz akıllı telefonların, teknoloji kısmında da çok daha başarılı sistemleri olduğunu belirtelim. Öyle ki telefonda Qlens özelliği, LG G7 modelinde de dikkat çeken DTS:X 3D Surround Ses sistemi bulunuyor.

Bu özellikler oldukça başarılı ve kullanışlı bir telefon ile karşı karşıya olduğumuzun kanıtı. Teknik özellikler kısımda son detayımızda kameralar. 16 MP değerinde arka kameraya sahip olan telefonun, ön kısımda ise 8 MP değerinde bir kamera kullandığını da ekleyelim.

Tüm bu teknik özelliklerin dışında ekranlardan da söz etmek gerekiyor. Öyle ki bu modelde rakiplerinden çok daha başarılı bir ekran var. 5.5 inç ekran boyutu kullanan telefon, 18:9 ekran oranına sahip ve 2160 X 1080 piksel çözünürlük değerinde. FullVision ekran teknolojisiyle beraber gelen ekran kısmının da orta segment modeline göre daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu özelliklerle beraber yeni modelin ülkemiz fiyatının ise 1999 TL olduğunu ekleyelim.