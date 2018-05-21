LG Q7, Q7 Plus ve LG Q7 Alpha Modelleri Tanıtıldı! İşte Özellikleri...

LG nihayet Güney Kore’de LG Q serisine LG Q7, LG Q7 Plus ve LG Q7 Alpha adında üç yeni akıllı telefonu ekledi. Ancak şirket henüz akıllı telefonların fiyatlandırma detaylarını açıklamadı.

Şirket ayrıca yeni cihazların önümüzdeki aylarda Avrupa’da önemli pazarlara sevk edileceğini ve bunu Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya ülkelerinde sırasıyla devam ettireceğini doğruladı.

LG Q7 ve Q7 Plus modelleri Aurora Siyah, Fas Mavisi ve Lavanta Menekşe renklerine sahipken Q7 Alpha modeli ise sadece Fas Mavi renkte mevcut. LG Q7 serisindeki üç akıllı telefonun tamamı 2160 x 1080 piksel, 18: 9 en boy oranı ve 422ppi piksel yoğunluğuna sahip Full-HD + ekran çözünürlüğü ile 5,5 inç FullVision ekrana sahip. Cihaz kullanılabilirliği pazara bağlı olarak 1.5GHz veya 1.8GHz okta çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir.

LG Q7 ve Q7 Alpha 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanına sahipken Q7 Plus modeli 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı sunuyor. Ayrıca üç model de microSD kart

desteğiyle birlikte gelir ve kullanıcıların 2 TB’a kadar depolama kapasitesini genişletmesini sağlar. Üç modelin de arkasında bir parmak izi sensörü var.

Q7 Plus modeli 16 megapiksellik bir kamera sensörüne sahipken, LG Q7 ve Q7 Alpha modelleri 13 megapiksellik arka kamera sensörü ile faz algılamalı otofokus (PDAF) özelliklerine sahiptir.

Q7 ve Q7 Plus‘ın ön panelinde pazarına bağlı olarak 8 megapiksellik bir sensör veya süper geniş açılı lensli 5 megapiksel kamera sensörü var. Öte yandan Q7 Alpha modelinin önünde ise süper geniş açılı lense sahip 5 megapiksel kamera sensörü var.

LG G7 ThinQ‘ya benzer şekilde Q7 serisi akıllı telefonlar da görüntü tanıma için AI entegrasyonu ve QLens özelliği ile geliyor.

Cihazlar ayrıca kulaklıklarla 7.1 kanala kadar ses ile sanal 3D surround ses efekti sunmak için DTS:X özelliğini desteklemektedir. Buna ek olarak Q7 Plus daha zengin bir ses deneyimi sağlayarak Hi-Fi Quad DAC ile donatılmış olarak geliyor.

Ayrıca üç cihazın hepsi de su ve toz direnci için IP68 sertifikasına sahiptir.

Tüm cihazlar bağlantı seçenekleri açısından 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth v4.2, GPS / A-GPS, NFC ve USB Type-C (sürüm 2.0) destekler. Android Oreo işletim sisteminde çalışan akıllı telefonlar Qualcomm’un Hızlı Şarj teknolojisini destekleyen ve yaklaşık 30 dakikada yaklaşık yüzde 50 şarj sağlayan 3000 mAh kapasiteli bir batarya ile çalışıyor.