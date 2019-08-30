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LG Q70 Orta Sınıf Özelliklerle Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

LG'nin orta sınıf akıllı telefon dünyasına hitap eden Q ailesine yeni LG Q70 akıllı telefonu eklendi...

By Muhammed Arslan

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LG Q70 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

LG, bugün Güney Kore’de Q serisi ailesine en yeni LG Q70 akıllı telefonunu ekledi. Adından da anlaşılacağı gibi akıllı telefon, bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi 2019‘da tanıtılan LG Q60 modelinin geliştirimiş bir sürümü oldu.

Bu yeni akıllı telefonun özelliklerine gelince, 2340 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü ve 18.5:9 en boy oranına sahip 6,4 inç FullHD+ delikli ekran ile geliyor. Donanım olarak, cihaz Adreno 612 GPU desteği bulunan Qualcomm Snapdragon 675 sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir.

Telefon 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Ayrıca, kullanıcıların akıllı telefonun depolama kapasitesini 2 TB’a kadar genişletmelerini sağlayan bir microSD kart yuvası da var.

LG Q70 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Kamera bölümünde ise şirket üçlü kamera kurulumunu benimsedi. Arka panelinde 13 MP ultra geniş açılı mercek ve 5 MP derinlik algılamalı alternatif sensörler var. Bunlara ek olarak 32 MP birincil sensöre sahip. Ön tarafta, selfie çekmek ve video görüşmesi yapmak için delikli çentik içine yerleştirilmiş 16 MP’lik bir lens bulunuyor.

LG Q70 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

LG Q70, Mirror Black renginde piyasada kendine yer edinecek. Yaklaşık fiyatı 453 dolar civarında olacak. Akıllı telefon, 6 Eylül’den itibaren Güney Kore’de satışa sunulacak. Tabi ki ülkemize ne zaman geleceği konusunda bir açıklama yapmak için henüz çok erken.

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