Amiral gemisi akıllı telefon sınıfında mücadelesine devam eden markalardan biri olsa da ciddi rakiplere karşı duran LG, geçtiğimiz günlerde yeni serileri için çalışmalarını hızlandırdığını açıklamış ve iddiasıyla gündeme gelmişti. Yapay zeka artısının da kullanıldığı yeni amiral gemisi modellerinde sunulacak olan teknolojiler bir yana, şu sıralar orta segment modellerden biri olmasını beklediğimiz LG Q9 akıllı telefonları için de detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Daha önce paylaşılan tasarım görsellerinde standart bir çerçeve sistemiyle geleceği görülen LG Q9 akıllı telefonlarının son görselleri, bu durumu da yalanlar nitelikte. Öyle ki yeni seri akıllı telefonların görsellerine göre çentikli bir ekran gelecek.

LG Q9 Nasıl Bir Telefon Olacak?

LG Q9 akıllı telefonlarının tasarım kısmında çentikli yapısının öne çıktığını göreceğiz. Daha önce paylaşılan görsellerden farklı olarak çentik alanıyla beraber geleceği görülen akıllı telefonların, kamera sistemini de yine bu alanda sunduğunu görmek mümkün olacak. G7 akıllı telefonlarına oldukça benzer bir tasarım yapısının benimseneceği net bir şekilde görülen akıllı telefonun, teknik özellikleri kısmında da önemli detaylarla öne çıktığını söyleyebileceğiz.

Buna göre yeni seri akıllı telefonlarda 6.1 inçlik bir ekran yer alacak. 6.1 inçlik ekranda 19:9 ekran oranına yer verilecek ve yine LG kendi ürettiği ekranları kullanacak. Ekran çözünürlük değerinin nasıl olacağı konusunda ise en ufak bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen bunun için tanıtıma kadar belli başlı bilgiler gelecektir.

Ekranları geride bıraktığımızda sistem özelliklerinin dikkat çektiğini göreceğiz. Sistem özellikleri kısmında Snapdragon 660 işlemcilerine yer verilecek. İşlemcilere ek olarak 4 GB RAM bellek miktarını ve 32 GB ile 64 GB dahili depolama alanını görmek mümkün olacak.

Hem ekran kısmında hem de işlemci kısmında orta segment modelleri yansıtacak olan LG Q9 akıllı telefonlarının fiyat kısmında ise 400 doların altında olacağını ekleyelim. 400 doların altında fiyatlar bu modelin ne kadar satış elde edeceği ise merak konusu.