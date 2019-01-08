Orta segment serilere dahil olacak bir telefon tanıtacağını duyuran LG, beklenen tanıtımı CES kapsamında yaptı. CES 2019 fuarında tanıtımı yapılan yeni akıllı telefon ise LG Q9 modeli oldu.

Tasarımı ve özellikleri dikkat çeken yeni akıllı telefonun, fiyat aralığı da yine beklentileri karşıladı. Hemen yeni model için detaylara geçelim. Bakalım LG Q9 akıllı telefonları nasıl bir sisteme yer veriyor.

LG Q9 Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefonlarda LG G7 Fit tasarım çizgilerinin devam ettirildiğini görüyoruz. Dikkat çekici bir ekrana sahip olan akıllı telefon, üst kısımda çentikli ekran yapısını kullanıyor.

Yine çentikli ekran tasarımıyla gelen LG Q9, arka kısımda ise tek arka kameranın ortalandığı bir tasarımla geliyor. Oldukça geniş bir alana sahip olan kamera lensinin hemen altında parmak izi sensörleri olduğunu da ekleyelim.

LG Q9 Teknik Özellikleri Nasıl?

LG Q9 akıllı telefonları için baştan beri orta segment bir seri ifadesini kullandık. Fakat aslında telefon geçen senelerde kullanılan amiral gemisi işlemci modellerinden birine sahip. Telefonun içerisinde Snapdragon 821 işlemcileri bulunuyor. Eski nesil işlemcilerle beraber sunulan RAM bellek miktarı ise 4 GB olarak açıklandı. 64 GB depolama alanına sahip olan telefonda grafik birimi kısmında da yine Adreno 530 serisi kullanılıyor.

Ekrana geçtiğimiz zaman ise G serisinden gördüğümüz ekranlarla karşı karşıya kalıyoruz. LG G7 ile aynı ekran çözünürlüğünde olan LG Q9, 6.1 inçlik bir ekran kullanıyor ve FullVision ekran teknolojisine de yer veriyor. Ekran kısmında oldukça başarılı bir seri sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yine orta segment modeller için önemli hale gelen, görüntü teknolojileri konusunda da LG’nin başarılı sonuçlar verdiği biliniyor.

Kameralar geçtiğimiz zaman 16 MP arka kamera ve 8 MP değerinde de ön kamera görüyoruz. Açıkçası kamera kısmında çok önemli bir teknoloji sunulmamış. Yine de sınıfına göre ideal değerler sunuluyor. Tüm bu özellikleri, IP68 sertifikası ve 3000 mAh değerinde bataryaları bulunan telefonun satış fiyatı ise 445 dolar olarak açıklandı.